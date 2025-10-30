Grokipedia, l’alternative à Wikipédia générée par IA, fait la propagande de la vision du monde d’Elon Musk, selon l’analyse de plusieurs sujets sensibles.

“Le but de Grok et Grokipedia est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité”, assénait Elon Musk lors du lancement de son alternative à Wikipédia il y a quelques jours. Mais en consultant plusieurs articles sur la plateforme, on se rend compte que celle-ci est surtout un outil de propagande visant à partager la vision du monde conservatrice de l’entrepreneur.

Grokipedia est un adepte de théories du complot, mettant par exemple en avant l’idée que le virus de la COVID-19 aurait été manipulé par des humains, en opposition au consensus scientifique. L’encyclopédie relativise aussi le changement climatique, a repéré The Verge, préférant parler d’un phénomène de “panique générale” orchestré par les médias et des organisations comme Greenpeace.

Grokipedia est à l’image d’Elon Musk

Il est aussi reproché à Grokipedia son traitement des personnes transgenres. Des articles utilisent des termes péjoratifs pour décrire cette identité et des pronoms erronés pour se référer à des individus. La lanceuse d’alerte et ancienne analyste du renseignement aux États-Unis Chelsea Manning est par exemple appelée par son ancien nom.

Un article intitulé “Race et intelligence” tente de démontrer qu’il y a un lien direct entre génétique et niveau de QI, et que certaines races (terme banni en français pour se référer aux humains, mais utilisé en anglais) sont plus intelligentes que d’autres. Un autre justifie en partie les attaques contre le Capitole du 6 janvier 2021 suite à la défaite de Donald Trump face à Joe Biden aux élections présidentielles. George Floyd est présenté comme un délinquant plutôt qu’une victime de violences policières.

Ce n’est pas une surprise, Grokipedia est par contre particulièrement tendre avec Elon Musk lui-même. Son passé familial y est omis, minimisant la fortune provenant de l’exploitation d’une mine d’émeraude en Afrique du Sud pendant l’Apartheid. Les articles concernant ses entreprises, Tesla, SpaceX et Neuralink, sont aussi très élogieux, bien plus longs que sur Wikipédia tout en omettant les échecs, les affaires et les polémiques.