2027 l’année où l’IA pourrait surpasser l’humain ? Cette nouvelle étude nous montre tout ce qui va changer

Un groupe d’experts publie une prévision à court terme sur l’avenir de l’IA. Leur scénario prévoit l’arrivée d’une intelligence générale artificielle d’ici deux ans. Une évolution qui pourrait bouleverser le monde bien plus vite que prévu.

Ces dernières années, les progrès en intelligence artificielle ont été fulgurants. Ce qui relevait encore de la science-fiction en 2020 est devenu accessible au grand public en seulement quelques mois. Des outils comme ChatGPT ou Gemini réalisent aujourd'hui des tâches complexes réservées autrefois aux humains. Pour de nombreux chercheurs, l’évolution suit une courbe exponentielle, laissant entrevoir une arrivée imminente d’une IA capable de rivaliser avec nous.

Selon le scénario baptisé AI 2027, élaboré par d’anciens chercheurs d’OpenAI et du Center for AI Policy, une intelligence artificielle générale (AGI) pourrait émerger dès 2027. Cette IA serait capable d’accomplir presque toutes les tâches cognitives humaines, en faisant preuve de raisonnement, de créativité et d’autonomie. Cette prédiction rejoint celle de Dario Amodei, PDG d’Anthropic, qui déclarait déjà en mars que l'AGI pourrait voir le jour dans cette même période. Toutefois, ce développement reste suspendu à plusieurs défis techniques majeurs, notamment la pénurie de GPU, qui ralentit déjà la progression de modèles comme GPT-4.5.

L’AGI pourrait bouleverser le monde du travail et remettre en question notre rapport à l’intelligence dans 2 ans

L’arrivée de l’AGI aurait des conséquences directes sur de nombreux secteurs. Certains experts, comme Bill Gates, anticipent des remplacements massifs dans la production, la logistique et l’agriculture. D’autres, comme Sam Altman, se montrent plus nuancés en évoquant un impact social “surprenamment faible” dans un premier temps. Le scénario AI 2027, lui, évoque des risques plus larges, notamment si une intelligence superpuissante émerge sans alignement parfait avec les valeurs humaines. Le changement pourrait être aussi rapide que le cycle de remplacement d’un smartphone.

Cependant, l'AGI pourrait aussi ouvrir la voie à des avancées spectaculaires. Certaines estimations suggèrent que des découvertes médicales ou scientifiques pourraient être accélérées d’un siècle en quelques années. Pour s’y préparer, les experts appellent à renforcer la recherche sur la sécurité des IA, à développer des réglementations adaptées, et à encourager les compétences humaines difficiles à automatiser. Car, au-delà de la technologie, c’est notre propre rapport à l’intelligence et à l’autonomie qui pourrait complètement changer.