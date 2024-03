Elon Musk porte plainte contre OpenAI, son IA ne serait pas assez “ouverte”

Le patron de Tesla et SpaceX Elon Musk poursuit OpenAI en justice. Selon le milliardaire, l'entreprise ne serait plus si “ouverte” que ça du fait de son partenariat avec Microsoft. Explications.



OpenAI, entreprise à l'origine de ChatGPT, n'est pas une novice en matière de procès. Malheureusement pour elle, beaucoup d'ayants droit l'accusent d'entraîner son intelligence artificielle avec des données protégées. Certains sont même allés jusqu'à dire que l'IA s'était servie de livres piratés, mais la justice a donné raison à OpenAI au final. Parfois, son partenaire Microsoft est également mis en cause dans des procès aux enjeux financiers importants. La firme de Redmond est en effet liée à OpenAI depuis 2019 et n'a cessé d'investir des milliards de dollars dans la société de Sam Altman depuis.

Mais ce procès-là, l'homme ne s'y attendait peut-être pas. Le milliardaire Elon Musk porte plainte contre OpenAI sous prétexte que la société n'est plus aussi “ouverte” qu'elle devrait l'être. “Contrairement à l'accord fondateur, les défendeurs [OpenAI et Sam Altman, ndlr] ont choisi d'utiliser GPT-4 non pas pour le bénéfice de l'humanité, mais en tant que technologie exclusive visant à maximiser les profits de la plus grande entreprise au monde“, cette dernière étant bien sûr Microsoft.

Le patron de Tesla poursuit celui d'OpenAI en justice

Elon Musk explique donc qu'OpenAI a été créé dans le but de proposer une IA open source, dont le code est accessible à tous. Au lieu de ça, “les détails internes de GPT-4 ne sont connus que d'OpenAI et […] de Microsoft. GPT-4 est donc à l’opposé d'une « IA ouverte »“, rappelle l'homme d'affaires. Il ajoute que le système “est fermé pour des raisons commerciales : Microsoft pourrait faire fortune en vendant GPT-4 au public, ce qui ne serait pas possible si OpenAI – comme il est tenu de le faire – mettait la technologie gratuitement à la disposition du public“.

La plainte évoque aussi l'épisode du licenciement puis de la réinstauration de Sam Altman à la tête d'OpenAI fin 2023. Microsoft serait alors intervenu pour forcer les membres du conseil d'administration ayant pris la décision de se séparer d'Altman à démissionner. Depuis, “la structure à but non lucratif d’OpenAI, autrefois soigneusement conçue, a été remplacée par un PDG purement axé sur le profit et un conseil d’administration doté d’une expertise technique inférieure en matière d’AGI […]”. L'AGI est la fameuse intelligence artificielle générale dont même OpenAI a peur, celle fonctionnant comme un cerveau humain. Musk pense que GPT-4 en est une, contrairement à Microsoft.

Le plaignant demande à ce qu'OpenAI redevienne véritablement open source. Elon Musk veut aussi qu'une injonction soit prononcée pour empêcher OpenAI, son président Gregory Brockman et son PDG Sam Altman, ainsi que Microsoft, de tirer le moindre profit de la technologie d'intelligence artificielle générale développée par l'entreprise.

Source : Courthouse News Service