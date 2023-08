Avis aux possesseurs d'une Nintendo Switch ou Switch OLED ! En ce moment, Amazon vous permet d'étendre la mémoire de votre console avec une carte microSDXC SanDisk de 256 Go à moins de 30 euros.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée qu'Amazon vous donne la possibilité d'avoir une carte mémoire pour console Switch sous les 30 euros. Le célèbre géant du commerce en ligne propose en effet la SanDisk d'une capacité de stockage de 256 Go au prix de 29,86 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile. De plus, la carte mémoire dispose d'une garantie de deux ans de la part du constructeur.

Disponible dans un coloris rose et dans son édition Fortnite, la carte microSDXC de SanDisk liée à l'offre Amazon (référence SDSQXAO-256G-GN6ZG) est un produit sous licence officielle Nintendo. Elle dispose d'une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Conçue pour stocker de nombreux jeux et idéale pour être emmenée partout, la carte mémoire permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Le petit accessoire qui donne la possibilité d'augmenter la mémoire de la Nintendo Switch classique et du modèle OLED de la Switch affiche des dimensions de 11 x 15 x 1 millimètres.