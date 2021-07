L’écran PC 4K LG UltraFine 32UN500 est à prix imbattable sur Amazon

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran PC 4K performant, sachez que le modèle LG UltraFine 32UN500 fait l'objet d'une promotion très intéressante sur le site d'Amazon. Le géant du e-commerce propose une réduction de 120 € faisant chuter son prix à 279 € au lieu de 399 € en moyenne.

Que vous ayez un PC gamer ou une console de jeu nouvelle génération comme une PS5 ou une Xbox Series X, cet écran LG UltraFine est idéal pour profiter de la 4K HDR. Le 32UN500 offre non seulement des images et un son de qualité et intègre aussi les dernières technologies dédiées au gaming telles que AMD FreeSync, Dynamic Action Sync et Black Stabilizer.

On retrouve également la technologie HDR10 qui couvre jusqu'à 90% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Ce moniteur LED est doté de la technologie d'affichage VA. Il offre en outre un confort visuel d'exception grâce à sa grande diagonale de 32 pouces au format 16/9 avec une définition 4K de ‎3840 x 2160 pixels.

Adapté pour le jeu, son temps de réponse est de seulement 4ms et son taux de rafraichissement de 60 Hz. La partie connectique est assurée par deux port HDMI 2.0 (2), un DisplayPort 1.2, ainsi qu'une sortie casque. La partie audio est soutenue par deux haut-parleurs de 5W chacun soit une puissance totale de 10W.

Inclinable, le One-Click stand rend l'installation facile, sans aucun autre équipement et en un clic. Enfin, il a des dimensions de ‎72 x 21 x 52 centimètres pour un poids de 10,4 kilogrammes. Si cet écran PC ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez vous tourner vers le LG UltraGear 27GN850-B, 144 Hz, FreeSync, 1ms également en promo sur Amazon.

