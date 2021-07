L’écran PC QHD LG UltraGear 27GN850-B, 144 Hz, FreeSync, 1ms chute à 313,90 €

Profitez des soldes d'été 2021 pour vous procurer un écran PC de type gaming à un prix très intéressant. Chez Amazon, le LG UltraGear 27GN850-B de 27 pouces passe sous les 314 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Après le Lenovo L27Q-30 en promotion chez Fnac/Darty, voici un autre écran PC de type gaming qui fait l'objet d'un deal.

Cette fois-ci, c'est Amazon qui propose une belle offre sur l'achat du LG UltraGear 27GN850-B. Le moniteur de 27 pouces de la marque coréenne est vendu par le géant du commerce en ligne à exactement 313,90 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même produit était proposé à 359 euros au cours du dernier Prime Day. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés si la livraison standard à domicile est choisie et les membres du service Prime Amazon peuvent opter pour le paiement en plusieurs fois dans frais.

Pour en revenir à l'UltraGear 27GN850-B, le moniteur de 27 pouces du constructeur LG dispose d'un écran QHD ayant une résolution de 2560 x 1440 pixels et prenant en charge la norme HDR10. Cette technologie d'affichage qui permet de reproduire les couleurs avec une extrême fidélité et d'offrir aux joueurs une expérience d'immersion visuelle réaliste. On retrouve aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms, une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 1000:1. Pour la connectique, deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie casque sont notamment de la partie.