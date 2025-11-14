Ils font le ménage à votre place : les robots ECOVACS cartonnent pour le Black Friday !

Marre du ménage ? Les robots ECOVACS arrivent à la rescousse : intelligents, puissants et autonomes, ils s’occupent de tout pendant que vous profitez enfin de votre temps libre. Et en ce moment, ils sont en promo pour le Black Friday !

On connaît tous ce moment où l’on repousse la corvée d’aspirateur en se disant “je le ferai demain”. Et si demain, c’était votre robot qui s’en chargeait ? Grâce au Black Friday, vous allez en effet pouvoir profiter de la qualité d’un robot laveur ECOVACS sans vous ruiner. Du 14 novembre au 1er décembre, la marque casse ses prix. On a regroupé les meilleures offres ci-dessous !

DEEBOT X11 OmniCyclone : la bête de course pour grands espaces

C’est clairement le costaud de la bande. Le DEEBOT X11 OmniCyclone, habituellement vendu à 1299 €, passe en promo à 999 €, et à ce prix, c’est une petite révolution à la maison.

Il nettoie sans faiblir jusqu’à 1000 m² d’un seul élan, grâce à sa technologie PowerBoost, et aspire avec une force impressionnante de 19 500 Pa. Le système BLAST décolle tout, même la poussière collée au sol, pendant que la serpillière OZMO ROLLER frotte et essuie avec précision. Et comme il se vide tout seul dans une station OmniCyclone sans sac, vous pouvez l’oublier pendant près de 48 jours avant d’y toucher.

DEEBOT T80 OMNI : l’efficacité futée à petit prix

Voici celui qui prouve qu’un robot malin n’a pas besoin de coûter une fortune. Le DEEBOT T80 OMNI, affiché à 799 € et actuellement proposé à 499 €, reprend les innovations ECOVACS dans un format plus compact.

Sa serpillière OZMO ROLLER autonettoyante reste impeccable du début à la fin, et sa brosse ZeroTangle 3.0 évite les nœuds, même avec des poils d’animaux. Avec ses 18 000 Pa de puissance, il avale tout sur son passage. Et sa station OMNI améliorée prépare le nettoyant, vide le réservoir, lave et sèche, pour jusqu’à 150 jours sans entretien. Bref, un robot qu’on adopte vite, et qu’on ne veut plus rendre.

WINBOT W2S OMNI : des vitres parfaites sans lever le petit doigt

Vous détestez laver les vitres ? Lui adore ça. Le WINBOT W2S OMNI, actuellement en promotion à 549 € au lieu de 599 €, est le premier robot lave-vitres avec station multifonction.

Sa brosse TruEdge, tournant à 200 tours par minute, nettoie les bords et les coins sans rien oublier. Grâce à sa navigation WIN-SLAM 4.0, il planifie son parcours et s’adapte aux surfaces, avec sept modes de nettoyage selon vos besoins. Et côté sécurité, ECOVACS ne plaisante pas : 12 niveaux de protection et une batterie de 110 minutes garantissent un nettoyage sans stress, même en hauteur.

Robot tondeuse et aspirateur pour petite surface : les autres offres ECOVACS

ECOVACS pense aussi à ceux qui veulent étendre le confort au jardin ou aux petits espaces. Le GOAT O500 PANORAMA, lui, tond à votre place grâce à sa navigation Leading LELS™, basée sur une caméra panoramique à 360° et un LiDAR 3D TOF. Il s’installe en quelques minutes avec InstantGo, passe dans des allées de 0,7 mètre, et tond proprement même sans GPS. Proposé à 549 € au lieu de 899 €, il devient vite indispensable.

Et pour les appartements, le DEEBOT mini est le petit prodige du ménage discret : ultra-compact (28,6 cm), silencieux (55 dB) et malin. Sa station OMNI multifonction vide, lave et sèche la serpillière à 45°C, sans intervention. En promo à 299 € au lieu de 499 €, c’est le compagnon parfait des petits espaces.

C’est le moment d’en profiter

Jusqu’au 1er décembre prochain, profiter du Black Friday ECOVACS et bénéficier de jusqu’à 600 € de remise immédiate sur les best-sellers ECOVACS : une occasion rare de reprendre du temps pour vous, sans compromettre la propreté. Avec ces robots, le ménage devient enfin une affaire du passé.

