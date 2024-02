Envie de vous procurer des écouteurs sans fil à moins de 30 euros ? C'est possible grâce à cette offre en provenance de la boutique Orange où les JBL Wave 100TWS sont proposés à exactement 29,99 euros.

Le store Orange vous donne rendez-vous jusqu'à ce mercredi 21 février 2024 pour profiter d'une réduction de 20 euros sur l'achat d'une paire d'écouteurs sans fil de la marque JBL. Disponibles dans un coloris beige, les JBL Wave 100TWS passent de 49,99 euros à 29,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 20 euros.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0, les JBL Wave 100TWS sont des écouteurs intra-auriculaires True Wireless qui sont dotés d'une batterie offrant jusqu'à 20 heures d’écoute combinée (autonomie de 5 heures dans les écouteurs et de 15 heures dans l’étui) après un temps de charge complet de 2 heures. Les écouteurs sans fil sont automatiquement appairés lorsque vous placez l'un des deux dans une oreille, et peuvent fonctionner indépendamment afin vous permettre d’économiser la batterie.

On retrouve aussi une réponse en fréquence dynamique maximale de 20 kHz, une sensibilité de 105 dB et une impédance de 16 ohms. Enfin, les écouteurs signés JBL sont fournis avec un étui de recharge, un câble de recharge USB Type-C et deux tailles d’embouts différentes.