Profitez d’un pack exceptionnel avec une Samsung Galaxy Watch6 Classic et des Buds FE à -20% chez la Fnac !

Profitez d'une offre exceptionnelle chez Fnac : le pack Samsung Galaxy Watch6 Classic et Buds FE avec une réduction de 20%. Tous les détails de l'offre sont ci-dessous.

Profiter du pack à -20% chez la Fnac

La Fnac dévoile une offre à ne pas manquer pour les amateurs de technologie : le pack Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Bluetooth Noir et Buds FE Graphite est désormais disponible avec une réduction de 20%. Initialement proposé à 559€, ce pack est aujourd'hui disponible pour seulement 449€, vous permettant d'économiser 110€. Une occasion rêvée pour s'équiper de deux des gadgets les plus convoités du moment à un prix défiant toute concurrence.

L'association d'une montre connectée et d'écouteurs sans fil dans le même pack est en effet un véritable atout pour ceux qui recherchent à la fois praticité et élégance. Samsung, reconnu pour la qualité de ses produits, offre ici une synergie parfaite entre ces deux appareils. La montre et les écouteurs se complètent, proposant une expérience utilisateur fluide et intégrée, idéale pour ceux qui veulent rester connectés avec style et efficacité.

Samsung Galaxy Watch6 Classic : une montre connectée esthétique et moderne

Tout savoir sur la montre

La Samsung Galaxy Watch6 Classic est une montre connectée qui allie esthétique traditionnelle et fonctionnalités modernes. Dotée d'un écran Super AMOLED de 47 mm, elle offre une lisibilité parfaite en toutes circonstances, grâce à sa luminosité ajustable et ses cadrans personnalisables. Cette montre va bien au-delà de l'affichage de l'heure : elle est un véritable compagnon de santé et de bien-être.

Avec son suivi avancé, elle enregistre vos activités physiques, analyse votre sommeil et surveille votre fréquence cardiaque, vous fournissant des données précises pour améliorer votre condition physique. Sa résistance à l'eau et à la poussière, conformément à la norme IP68, lui permet de vous accompagner dans toutes vos aventures, qu'elles soient quotidiennes ou exceptionnelles. La montre intègre également une large gamme d'applications grâce à son système Wear OS, enrichissant ainsi votre expérience mobile sans avoir à sortir votre smartphone.

Les Buds FE : des écouteurs Bluetooth Samsung performants

Tout savoir sur les écouteurs

Les écouteurs Buds FE de Samsung se distinguent par leur qualité sonore supérieure, offrant des basses profondes et des aigus clairs, pour une immersion sonore totale. La technologie de réduction active du bruit vous permet de vous isoler du monde extérieur et de plonger dans votre univers musical, sans interruption.

Leur design ergonomique assure un confort exceptionnel, même après de longues heures d'écoute, et leur autonomie prolongée vous garantit jusqu'à 8 heures d'écoute en continu sur une seule charge, et jusqu'à 28 heures grâce au boîtier de charge. Ces écouteurs sont également équipés d'une connectivité Bluetooth 5.0 pour une liaison rapide et stable avec vos appareils, et leur certification IPX2 assure une résistance à la sueur et aux éclaboussures, les rendant parfaits pour un usage lors d'activités sportives ou en extérieur.

Avec une économie substantielle de 110€, c'est le moment idéal pour profiter de ce duo performant, élégant et parfaitement intégré. Que ce soit pour suivre votre santé, écouter votre musique préférée avec une qualité sonore incomparable, ou simplement rester connecté avec style, ce pack répondra à toutes vos attentes.