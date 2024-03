Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont à prix bradé

Les Galaxy Buds 2 Pro sont en promotion sur le site de la boutique en ligne Orange. Au cours d'une durée limitée, les écouteurs Samsung font l'objet d'une réduction totale de 150 euros par rapport au prix conseillé.

Prenez la direction du site Orange où l'opérateur vous permet d'obtenir une remise immédiate de 50 euros sur l'achat des Galaxy Buds 2 Pro. Jusqu'au mercredi 27 mars 2024, les écouteurs Samsung disponibles en deux coloris au choix sont à 179,99 euros au lieu de 229,99 euros.

En plus de la réduction de la part d'Orange, le produit est éligible à deux offres de remboursement : une ODR de 30 euros et une autre ODR de 50 euros (voir conditions). En prenant en compte cette double offre de remboursement, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont au prix de revient de 79,99 euros.

Sortis au cours de l'été 2022, les Galaxy Buds 2 Pro sont les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung. La paire d'écouteurs dispose de deux haut-parleurs et trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve également la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge), ainsi qu'une autonomie maximale de 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.