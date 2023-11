Profitez de 20% de remise et des prix mini chez Huawei pour le Black Friday !

Montres connectées, PC portables ou encore écouteurs sans fil, les offres sont nombreuses chez Huawei pour le Black Friday et les réductions sont importantes ! L’enseigne propose en effet jusqu’à -20%. Découvrez les meilleures offres ci-dessous.

Jusqu’au 30 novembre, Huawei célèbre le Black Friday et pour l’occasion, le constructeur ne fait pas les choses à moitié et propose une multitude de produits à prix réduit avec des réductions jusqu’à -20%. Des montres connectées aux PC en passant par des écouteurs, profitez des prix les plus bas de l'année pour vous équiper avec la technologie de pointe Huawei.

Jusqu’à 150€ de remise sur la Huawei Watch GT 3 et GT 3 Pro

Parmi les offres, on trouve :

80 à 100€ de remise sur la Huawei Watch GT 3 disponible à partir de 169,99€.

90 à 150€ de remise sur la Huawei Watch GT 3 Pro disponible à partir de 279,99€.

La Huawei Watch GT 3 allie style et innovation dans une montre connectée sophistiquée. Disponible en deux tailles, 46 mm et 42 mm, elle offre une élégance intemporelle. La version 46 mm présente un écran AMOLED de 1,43 pouces, tandis que la version 42 mm a un écran de 1,32 pouces. Cette montre est incroyablement légère, pesant environ 42,6 g pour le modèle 46 mm et 35 g pour le 42 mm. Outre son design élégant, la WATCH GT 3 brille par sa longue autonomie de batterie, pouvant durer jusqu'à 14 jours dans certaines conditions d'utilisation pour le modèle 46 mm, et jusqu'à 8 jours pour le modèle 42 mm. Cela en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent une montre connectée alliant esthétique et fonctionnalité durable.

Plus sophistiquée, la Huawei Watch GT 3 Pro, conçue avec un boîtier en titane et du verre saphir, représente l'élégance et la robustesse. Avec ses dimensions de 46.6 mm x 46.6 mm x 10.9 mm et un poids d'environ 54 g, cette montre est à la fois durable et confortable pour un usage quotidien. L'écran AMOLED de 1,43 pouces assure une navigation fluide et intuitive. La montre est équipée d'une variété de capteurs, y compris un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un capteur de fréquence cardiaque, un baromètre, et un capteur de température, la rendant polyvalente pour le suivi de la santé et de l'activité physique. Elle supporte la connexion GPS, NFC (dans certains pays), et Bluetooth, augmentant sa fonctionnalité. Avec une batterie offrant jusqu'à 14 jours d'autonomie en usage typique et 8 jours en usage intensif, la WATCH GT 3 Pro est idéale pour ceux qui recherchent une montre connectée de luxe sans compromis sur les performances.

350€ de réduction sur les PC Huawei MateBook D 15 et D 16

Vous cherchez plutôt un PC portable ? Pas de problème ! Huawei vous propose deux modèles à prix cassé :

350€ de réduction sur le Huawei MateBook D 15 disponible à 449,99€.

350€ de réduction sur le Huawei MateBook D 16 disponible à 649,99€.

Le Huawei MateBook D 15 2022 est un ordinateur portable polyvalent, muni d'un design élégant en alliage d'aluminium, disponible en gris spatial et argent mystique. Son écran IPS de 15,6 pouces avec un ratio écran/corps de 87% offre une expérience visuelle immersive, renforcée par une résolution Full HD (1920×1080) et des certifications TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue et le scintillement. Il est propulsé par un processeur Intel® Core™ i5-1155G7 de 11ème génération et des graphiques Intel® Iris® Xe, assurant une performance robuste pour les tâches quotidiennes et le multimédia. Avec des options de 8 ou 16 GB de mémoire DDR4 et un stockage SSD NVMe PCle de 512 GB, il offre rapidité et espace de stockage suffisant pour des applications diverses. Sa connectivité est garantie par Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, et il dispose d'une variété de ports, dont USB-C, HDMI, et une prise casque/micro 2-en-1. Enfin, son clavier pleine taille, son pavé tactile, et son bouton d'alimentation intégrant un capteur d'empreintes digitales offrent confort et sécurité.

Le Huawei MateBook D 16 est un ordinateur portable qui excelle en termes de performances et de design. Il fonctionne sous Windows 11 Home, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive. Avec des dimensions de 356.7 mm x 248.7 mm x 18.4 mm, il est à la fois spacieux et portable. Son écran de 16 pouces IPS offre une résolution de 1920 x 1200 et une gamme de couleurs 100% sRGB, rendant chaque détail visuel net et vibrant. Sous le capot, vous avez le choix entre des processeurs puissants, allant du 12ème Gen Intel® Core™ i5-12450H au i7-12700H. La mémoire est proposée en 8 GB ou 16 GB, tandis que le stockage est un SSD NVMe PCIe de 512 GB. Sa batterie en polymère de lithium de 60 Wh assure une durée d'utilisation prolongée, parfaite pour les professionnels et les étudiants en déplacement.

Vous n’en avez pas assez ? Huawei propose également des nouveautés à prix réduit. Pendant le Black Friday, le constructeur propose par exemple :

Des écouteurs FreeBuds SE 2 offerts pour tout achat de la nouvelle Huawei Watch GT 4.

Une réduction de 20€ avec le code APHONANDROIDPRO3 sur les Huawei FreeBuds Pro 3.

Attention, toutes ces offres sont à durée limitée. Alors si vous êtes intéressé, il ne va pas falloir trop tarder.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.