QC Earbuds II : les écouteurs Bose atteignent la barre des 170 €

C'est certainement l'une des bonne affaires du moment ! Au cours d'une offre à durée très limitée, les écouteurs Bose QuietComfort (QC) Earbuds II bénéficient d'une réduction de 129 euros pour atteindre la barre des 170 euros sur le site Darty.

Après le casque QuietComfort 45 (QC45) en promotion, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la marque Bose de faire l'objet d'un deal très intéressant sur le site Darty.

Pour faire face au Prime Day 2023 d'Amazon, le site e-commerce français propose les écouteurs Bose QuietComfort (QC) Earbuds II à exactement 170,01 euros au lieu de 299 euros. La réduction de 129 euros valable jusqu'à ce soir se fait de cette manière : une première remise immédiate de 100 euros de la part de Darty et une autre remise de 15% après avoir ajouté le produit durant l'étape de la commande.

Les écouteurs Bose QC Earbuds II sont des écouteurs dotés de la technologie de calibrage audio CustomTune. Ils personnalisent intelligemment la réduction de bruit et les performances sonores pour s’adapter à vos oreilles. Pour assurer confort et stabilité tout au long de la journée, ces écouteurs sont livrés avec le kit Bose Fit, qui comprend 3 embouts souples en silicone et 3 bandes de stabilité différentes à assortir pour trouver le meilleur ajustement. Une charge offre jusqu’à 6 heures d’écoute. L’étui de chargement fourni permet 3 charges supplémentaires de 6 heures pour un total de 24 heures d’écoute. Certifiés IPX4 résistent à la sueur et à l’eau, les écouteurs intra-auriculaires signés Bose disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.3.