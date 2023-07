Topdon TC001 et TC002 : des caméras thermiques portables et polyvalentes pour tous vos besoins

Si vous commencez à vous familiariser avec l'imagerie thermique et que vous n'avez aucune idée des modèles de caméras à considérer pour achat, jetez un coup d'œil à la gamme de caméras thermiques TOPDON TC001 et TC002.

ACHETEZ LA TOPDON TC001 SUR AMAZON (ANDROID ET WINDOWS)

ACHETEZ LA TOPDON TC002 SUR AMAZON (IPHONE ET IPAD)

La gamme de modèles comprend les caméras TOPDON TC001 et TC002, qui sont conçues respectivement pour les appareils Windows/Android et iOS. Cela inclut le support des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables tournant sous ces systèmes d’exploitation.

Les avantages de ce type de configuration sont évidents : les caméras TC001 et TC002 sont compactes et extrêmement portables, pesant environ 30 grammes et mesurant moins de 3 pouces (7,62 cm) de long. Avec leurs logiciels respectifs, les deux caméras thermiques vous permettent de visualiser de grandes images thermiques en couleur directement sur votre smartphone ou votre tablette préférée.

Les deux caméras ont la même impressionnante plage de sensibilité à la température, couvrant un intervalle compris entre -20 à 550 degrés Celsius, avec une faible variance de seulement plus ou moins 2 degrés Celsius. Tout cela s'accompagne d'une résolution d'image élevée de 256 x 192 pixels, ce qui est plus que suffisant pour distinguer les détails les plus fins. Les caméras TOPDON permettent également d'enregistrer des données de température en continu pour les visualiser ensuite sous forme de graphiques.

Que vous soyez électricien, technicien chauffage, ventilation et climatisation ou propriétaire d’un bien immobilier, les caméras TC001 et TC002 peuvent vous aider à identifier rapidement et facilement les zones à risque d’un logement, telles que les pertes de chaleur, les défauts électriques, les fuites d'eau, et bien plus encore. Elles peuvent aussi être utilisées pour toute une série d'autres applications, dont les contrôles techniques et qualités automobiles, la lutte contre les incendies et les diagnostics médicaux.

Grâce à leur interface intuitive et à leur application conviviale, les caméras sont faciles à utiliser, même pour ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en matière d'imagerie thermique. L'application propose tout un tas de fonctions utiles, notamment des alarmes de température, la capture d'images et l'enregistrement vidéo, ainsi que le réglage des images, ce qui en fait un outil polyvalent et pratique pour un large éventail de professionnels.

Les caméras thermiques Topdon TC001 et TC002 sont construites avec un design durable et robuste, qui résiste aux conditions et environnements difficiles. De plus, leur prix est abordable. Les caméras thermiques sont généralement très chères, mais les Topdon TC001 et TC002 visent à changer cette situation en donnant à plus de gens l'accès à cette technologie impressionnante, d’autant plus importante en la période actuelle de crise de l'énergie.

Ce n'est un secret pour personne que FLIR domine le marché des caméras thermiques “plus abordables” (oui, il existe des appareils encore beaucoup plus chers), mais vous devez quand même dépenser au moins 500 euros pour leur modèle d'entrée de gamme, le One Pro. Alors, lorsque nous voyons que les Topdon TC001 et TC002 coûtent actuellement beaucoup moins cher que cela, tout en offrant plus de prestations, cela attire bien sûr notre attention.

En effet, les caméras thermiques TC001 et TC002 promettent une meilleure qualité d'image que ses concurrents grâce à une définition 256 x 192 pixels et à une fréquence de rafraîchissement de 25 Hz.

En conclusion, les Topdon TC001 et TC002 sont des imageurs thermiques portables et polyvalents qui peuvent vous aider à identifier rapidement et facilement les changements de température et à diagnostiquer les problèmes dans une large variété d'industries et d'applications. Leur design léger et compact, la large plage de mesure de la température et l'application conviviale en font un outil pratique et économique à destination des professionnels comme des particuliers. Si vous avez besoin d'une caméra thermique fiable et abordable, les Topdon TC001 et TC002 sont sans doute le bon choix pour vous.

ACHETEZ LA TOPDON TC001 SUR AMAZON (ANDROID ET WINDOWS)

ACHETEZ LA TOPDON TC002 SUR AMAZON (IPHONE ET IPAD)

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Topdon.