Ces écouteurs sans fil JBL sont moins chers avec ce code, vite !

Belle affaire à saisir sur l'achat d'une paire d'écouteurs sans fil de la marque JBL ! Jusqu'à ce soir, les JBL Wave 200TWS passent à moins de 36 euros grâce à une double réduction. Il va falloir donc faire vite pour en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction Auchan pour ce nouveau bon plan consacré aux soldes d'été 2023. Dans son rayon consacré aux écouteurs sans fil, l'enseigne française de la grande distribution propose les JBL Wave 200TWS sous les 36 euros.

Affichée en temps normal à 79,99 euros, la paire d'écouteurs JBL Wave 200TWS disponible dans un coloris blanc est vendue à 39,99 euros. Mais jusqu'à ce soir, une remise supplémentaire de 10% peut être obtenue en appliquant le code 10PROMO au cours de l'étape de la commande. Les écouteurs sans fil de la marque JBL sont donc à 35,99 euros.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0, les JBL Wave 200TWS sont des écouteurs intra-auriculaires True Wireless qui sont équipés d'une batterie offrant jusqu'à 6 heures d'écoute continue et jusqu'à 24 heures avec l'étui de charge inclus. L'étui de charge dispose également d'une fonction de charge rapide permettant de recharger les écouteurs en seulement 15 minutes pour une heure d'écoute supplémentaire. On retrouve aussi un micro et des commandes tactiles pour, entre autres, les appels mains libres et la navigation. Enfin, les écouteurs signés JBL sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures.