L'excellent QuietComfort 45, plus connu sous le nom de QC45, bénéficie d'une offre promotionnelle très attractive chez Darty. Pendant une durée très limitée, le casque de la marque Bose passe à moins de 155 euros.

Pour faire face au Prime Day 2023, Darty propose un excellent casque à réduction de bruit en promotion. Jusqu'à demain soir inclus, le QuietComfort 45 (ou QC45) de Bose qui est proposé dans un coloris noir est vendu à 152,98 euros au lieu de 254,99 euros. Pour information, le prix réduit est obtenu après avoir ajouté l'article au panier et le produit bénéficie de la livraison à domicile.

Sorti durant rentrée 2021, le Bose QC45 est un casque qui embarque des microphones miniatures pour mesurer, comparer et traiter le bruit ambiant afin de l’annuler, tout en émettant un signal opposé. Il dispose d'une autonomie supérieure à celle de son prédécesseur, le QuietComfort 35 II, avec une journée complète par cycle de charge au maximum.

Compatible avec la charge rapide, le casque peut être rechargé en 15 minutes pour obtenir jusqu’à 3 heures d’écoute. Il est aussi possible d'utiliser le câble audio fourni pour profiter d’un temps d’écoute plus long en mode filaire. Enfin, le casque est livré dans un coffret avec un étui de transport, un câble de recharge USB-C de 30 cm et un câble audio de 3,5 mm à 2,5 mm.