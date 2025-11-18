Dreame L40s Pro Ultra : avec 300 € de réduction, l’aspirateur robot passe à prix cassé mais il va falloir faire vite !

Vous cherchez un aspirateur capable d’offrir un nettoyage optimal mais qui reste à prix accessible ? À l’approche du Black Friday, Amazon affiche une belle promotion sur le Dreame L40s Pro Ultra qui passe de 899 € à 599 €. C’est un excellent prix pour ce modèle complet qui aspire et passe la serpillière !

Les amateurs de bons plans le savent, c’est durant le mois de novembre que vous pouvez faire les meilleures affaires. Avec le Black Friday qui arrive à grands pas, de nombreux sites de e-commerce proposent des promotions irrésistibles.

Vous souhaitez acheter un aspirateur robot qui peut aussi passer la serpillère pour un nettoyage complet et vous attendez la bonne offre pour craquer ? Amazon propose actuellement le Dreame L40s Pro Ultra à 599 € au lieu de 899 €. C’est un modèle qui ne se contente pas d’aspirer la poussière puisqu’il vient aussi à bout des saletés tenaces grâce à la présence d’une serpillère ultra efface. Rien ne lui résiste alors profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques du Dreame L40s Pro Ultra ?

Dreame a réussi à se faire un nom sur le marché très concurrentiel des aspirateurs en proposant des modèles perfectionnés à prix accessible. Et avec les offres du Black Friday qui sont d’ores et déjà dévoilées, le rapport qualité-prix devient imbattable.

Le Dreame L40s Pro Ultra est un aspirateur robot haut de gamme qui offre un nettoyage complet de vos sols. Avec son système avancé EasyLeap, il franchit facilement les seuils, les rails de porte ou même les petites marches jusqu’à 4 cm de haut.

Avec sa puissante aspiration de 19 000 Pa, aucune poussière ne lui échappe. Il est efficace aussi bien sur le parquet, le carrelage que la moquette ou les tapis. De plus, son moteur compact assure un bon contrôle du bruit pour un nettoyage silencieux.

Il dispose par ailleurs d’une brosse duo démêlante HyperStream conçue pour éviter les noeuds. Le Dreame L40s Pro Ultra est fourni avec sa base PowerDock tout-en-un qui vide automatiquement la poussière dans un grand bac, vous offrant 100 jours de tranquillité, et qui lave même la serpillière à l’eau chaude à 75°C !

Enfin, sa batterie vous offre jusqu’à 195 minutes d’autonomie. Il est donc parfaitement adapté, même pour les grandes surfaces à nettoyer.