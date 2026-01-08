Dreame D10 Plus : l’incontournable aspirateur robot passe à 129 € seulement pour les soldes, il n’a jamais été aussi abordable !

La période tant attendue des soldes est enfin là e comme chaque année, elle s’accompagne de belles promotions. Si vous cherchez un aspirateur robot efficace et pas cher, ce bon plan est fait pour vous. Le Dreame D10 Plus passe à 129 € seulement au lieu de 199 €. C’est exceptionnel pour un tel modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Alors qu’il était proposé à 349 € à sa sortie, le prix du Dreame D10 Plus a bien baissé ces derniers mois pour arriver à 199 € chez E.Leclerc. Et avec les soldes, l’aspirateur robot passe à prix sacrifié puisqu’il n’est affiché qu’à 129 € !

Si vous voulez vous alléger de la corvée du ménage, c’est le bon moment pour craquer. Cet aspirateur aux caractéristiques avancées vous facilite la vie et, à ce prix, il ne faut pas hésiter longtemps.

Soldes Dreame D10 Plus : un aspirateur robot efficace et pas cher

Dreame a réussi à devenir un acteur incontournable du secteur très concurrentiel des aspirateurs en proposant des modèles au rapport qualité-prix imbattable. Le Dreame D10 Plus est un aspirateur robot laveur performant et endurant qui s’occupe du nettoyage du sol à votre place. Et à 129 € seulement, c’est une aubaine à ne pas manquer !

Avec sa puissance d'aspiration maximale de 4000 Pa, aucune poussière ne lui résiste. Il est efficace sur toutes les surfaces.

Grâce à sa navigation LIDAR, il se déplace sans difficulté dans votre maison. Il est capable de cartographier vos différentes pièces avec précision pour un nettoyage optimal.

Le Dreame D10 Plus est par ailleurs équipé d’un réservoir à poussière de 400ml ainsi que d’un réservoir d’eau de 145 ml qui permet de laver les sols.

Il est fourni avec une base équipée d’un sac de collecte de poussière étanche de 2,5L qui permet de récupérer jusqu’à 45 jours de saletés sans que vous n’ayez à intervenir. Enfin, sa batterie de 5200 mAh vous assure une autonomie suffisante pour une surface jusqu’à 270 m2.