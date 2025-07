Dreame H12 Pro : le très bon aspirateur laveur est à son prix le plus bas chez Amazon

Le Dreame H12 Pro fait l'objet d'une excellente affaire à saisir chez Amazon ! Actuellement, le très bon aspirateur laveur de la marque asiatique tombe à son prix le plus bas. C'est sûrement le bon moment pour en profiter.

Alors que le Prime Day 2025 arrive dans quelques jours, Amazon propose à tous ses clients de profiter d'une belle offre sur l'achat du Drame H12 Pro. Affiché au prix conseillé de 299 euros, l'aspirateur laveur du constructeur asiatique voit son tarif baisser à 219 euros grâce à une remise immédiate de 27 % de la part du fameux site marchand. Il s'agit tout simplement du meilleur prix constaté jusqu'à présent. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme un aspirateur polyvalent, le Dreame H12 Pro aspire, lave et sèche le sol à l’air chaud en un seul passage. L'appareil est équipé de capteurs capables de détecter automatiquement le niveau de saleté du sol. Il adapte ainsi la puissance d’aspiration pour vous permettre d’économiser de la batterie quand il n’est pas nécessaire d’aspirer fortement.

Au niveau de ses autres caractéristiques, l'aspirateur H12 Pro de Dreame dispose d'un réglage automatique de la puissance d'aspiration, d'un nettoyage amélioré des bords et des coins et d'un séchage automatique pendant la charge.

On peut également trouver un écran LED, un réservoir d'eau propre de 900 ml, un réservoir d'eau sale de 700 ml, une autonomie maximale de 35 minutes et un temps de charge de près de 3 heures. Enfin, l'aspirateur laveur Dreame H12 Pro est accompagné d'un filtre de remplacement, d'une brosse de nettoyage, d'une base de chargement, d'une boîte de rangement et d'une brosse à rouleau de remplacement.