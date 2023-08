Doom : on a trouvé le portage le plus fou du jeu, sur une touche de clavier

On pensait que Doom avait été porté sur toutes les machines possibles et imaginables. On s’était trompé. Un développeur a en effet l’idée pour le moins saugrenue de pouvoir jouer au FPS depuis… une touche de son clavier. Un Raspberry Pi et quelques tours de magie plus tard, le jeu culte tourne à la perfection.



On ne peut nier que l’histoire du jeu vidéo à un certain sens de l’ironie. Prenons Doom pour exemple. À l’époque de sa sortie, le jeu est une véritable révolution technologique. Il est non seulement le premier jeu vidéo en vue subjective, mais il est également le premier jeu PC en 3D à être capable de tourner de manière fluide. Bref, Doom a pavé la voie au jeu vidéo moderne et en réalisant l’exploit d’être, justement, jouable.

(Presque) 30 ans plus tard, la situation a bien changé. Nos appareils, qu’ils soient dédiés au gaming ou non, sont devenus bien plus puissants que le meilleur PC des années 1990. L’un des meilleurs indicateurs pour cette évolution est sûrement le running gag du portage de Doom sur à peu près tout et n’importe quoi. Une ampoule, le bloc-notes de Windows, la liste est particulièrement longue et chaque nouveau projet est plus fou que le précédent.

Ils font tourner Doom sur une touche de clavier, on n’est plus à ça près

On pensait donc en avoir vu le bout, la plaisanterie étant quelque peu éculée. Mais c’était sans compter sur le collectif TheKeebProject, qui a trouvé une manière inédite de jouer au FPS : sur une touche de clavier. Vous avez bien lu. En théorie, grâce à la réalisation des développeurs, il est possible de jouer à Doom sur son clavier… tout en jouant à Doom sur son PC.

Sur le même sujet — John Romero, le créateur de Doom, travaille sur un nouveau FPS sur Unreal Engine 5

Plus précisément, Doom tourne sur le keycap, soit le composant en plastique qui vient frapper le PCB de votre clavier pour lui donner l’instruction d’écrire le caractère souhaité. TheKeebProject a eu la bonne idée d’introduire un Raspberry Pi et un minuscule écran dans la keycap et quelques heures de travail plus tard, le tour est joué. La vidéo de l’exploit se trouve ci-dessus. On vous laisse admirer la merveille, pendant que l’on attend le prochain portage encore plus fou que celui-ci.