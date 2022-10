Doom peut désormais tourner sur le bloc-notes de Windows, pourquoi pas ?

Ces dernières décennies, on a vu Doom tourner sur à peu près tout et n’importe quoi… mais pas encore le bloc-notes de Windows. Si vous pensez que le jeu serait injouable sur l’utilitaire, détrompez-vous : le développeur SamNChiet est parvenu à créer une version stable du titre culte au sein de l’application. Par contre, on n’y voit rien.

Une ampoule Ikea, un frigo connecté et même une calculatrice alimentée par des pommes de terre, on pensait avoir tout vu des expériences loufoques des hackers sur Doom. C’est désormais une véritable tradition bien connue du web : c’est à celui qui parviendra à faire tourner le FPS culte sur la machine la plus improbable possible. Après des années de propositions toutes les plus tirées par les cheveux que les autres, on pensait donc avoir tout vu.

Mais, comme souvent sur Internet, nous nous sommes trompés puisqu’un développeur est allé encore plus loin. SamNChiet, voici le pseudo de ce hacker qui a révélé ce qui est sans doute la manière la plus contre-intuitive (et, il faut bien l’admettre, la moins pratique) de jouer à Doom à ce jour. Ce dernier est en effet parvenu à faire tourner le jeu directement sur le bloc-notes de Windows.

Doom sur le Bloc-notes : on n’y voit rien, mais ça existe

Cela n’a rien d’une blague. Dans une courte vidéo publiée sur son compte Twitter, puis sur YouTube en meilleure qualité, on voit effectivement le développeur jouer à Doom dans le petit utilitaire historique de Windows. Le jeu est retranscrit via une suite de caractères ce qui, on en conviendra, ne permet pas d’obtenir les meilleurs graphismes de l’Histoire — contrairement au mod ray tracing qui, lui, est bien plus agréable à l’œil.

Mais qu’importe, c’est bien sûr le défi plus que le résultat en lui-même qui est impressionnant. D’autant que le jeu tourne en 60 FPS, ce qui est un détail assez surprenant pour être relevé. SamNChiet précise par ailleurs qu’il n’a pas eu à modifier le code du Bloc-notes pour accomplir cet exploit. Malgré tout, on vous conseille les derniers opus sur la saga si vous préférez une expérience plus « jouable ». Ces derniers sont disponibles dans le Xbox Game Pass.