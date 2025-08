Sur Switch 2, les nouveaux jeux Nintendo n’utilisent pas le DLSS de Nvidia et on pense savoir pourquoi

Malgré sa prise en charge par la console, les premiers jeux Nintendo de la Switch 2 ne se servent pas du DLSS, la technologie de Nvidia. Il y a forcément une raison à cela et si le fabriquant japonais ne la donne pas, elle est assez simple à deviner.

Il était une fois la Switch

La Nintendo Switch 2 se vend très bien. Un indicateur que beaucoup associent directement à la qualité de la console. Après tout, on n'en achèterait pas autant si elle était médiocre si ? Dans le détail, c'est plus nuancé que ça. Certes, l'appareil est indéniablement une amélioration de son prédécesseur, et ce sur tous les points. Mais il y a quelques aspects qui peuvent facilement faire froncer les sourcils de certains joueurs. Par exemple l'écran de la Switch 2 qui avec un temps de réponse en-dessous des attentes crée parfois des images floues.

Et ce n'est pas la seule limitation repérée. Actuellement, les deux gros nouveaux jeux Nintendo de la Switch 2 sont Mario Kart World et Donkey Kong Bananza. Ni l'un ni l'autre ne se servent d'une technologie améliorerant les performances d'un titre sans réduire sa qualité visuelle : le DLSS de Nvidia. Pourtant, la dernière console de Nintendo la prend en charge. Elle est même mentionnée dans le jeu de démonstration payant de la console, Nintendo Switch 2 Welcome Tour. À la place, les jeux utilisent le FSR 1 d'AMD, au rendu inférieur.

Pourquoi les jeux Nintendo de la Switch 2 ne se servent pas du DLSS de Nvidia

Bien sûr, Nintendo garde le silence à ce sujet. Nous ne pouvons donc qu'émettre des hypothèses. Parmi les plus probables, deux ressortent du lot comme le soulignent les experts de Digital Foundry dans la vidéo à retrouver ci-dessous. La première tiendrait aux limitations techniques des titres cités. Le moteur avec lequel ils ont été conçus ne serait pas compatible avec certaines technologies dont le DLSS a besoin, par exemple les vecteurs de mouvement.

La deuxième serait liée à la direction artistique des jeux. Nintendo opte très souvent pour un style “cartoon”, sans formes complexes. En l'état, ce genre de rendu reste agréable à l’œil même sans lissage des contours ou gestion poussée des ombres. Pour voir à quoi cela pourrait ressembler, il faudra attendre que la firme japonaise développe un jeu pensé pour fonctionner avec le DLSS. Quant à savoir qui sera le premier heureux élu, les paris sont ouverts.