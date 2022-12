Disney + va réduire le nombre de ses films et séries originales en 2023

La stratégie de Disney va être ajustée à propos du streaming. Bob Iger, le « nouveau » CEO, souhaite en effet produire moins de contenus sur sa plateforme. Si Disney + continue d’engranger des abonnés, elle continue à perdre de l’argent.

Disney + est l’un des services de streaming les plus populaires de la planète avec plus de 165 millions d’abonnés à l’international. Pourtant, il fait perdre de l’argent à la maison-mère, qui a décidé de revoir sa stratégie sous l’égide de Bob Iger, CEO historique qui est revenu aux manettes le mois dernier en remplacement de Bob Chapek.

Le rapport annuel de Disney suggère que la société va mettre le frein sur les productions originales. Il n’est pas question de les arrêter, mais de les diminuer. Le segment du streaming est ingrat et il est difficile de le rendre rentable : il aurait fait perdre plus d’un milliard de dollars à la firme californienne en 2022, et ce malgré la hausse constante du nombre d’abonnés.

Disney va réduire le nombre de ses contenus

Ce sont toutes les productions qui sont concernées par cette réduction : Lucasfilm, Pixar, Marvel, 20th Century Fox ou encore Walt Disney Pictures. En 2023, le nombre de productions originales sera réduit de 50 à 40 (films ou séries). Cela concerne aussi bien les contenus exclusifs à Disney + que ceux sortant au cinéma. En revanche, notons que General Entertainment, une branche de la société dédiée à la télévision, prévoit d’augmenter ses contenus de 145 à 240.

Tout cela ne signifie pas que l’âge d’or de Disney + soit terminé, mais simplement que le nombre de productions va légèrement baisser. Si on prend comme exemple les produits Marvel ou Star Wars, on peut s’attendre à une baisse du nombre de séries dans le futur. De quoi, pourquoi pas, offrir des contenus plus qualitatifs. Il ne sert à rien de sortir quatre séries par an si la moitié ne sont pas bonnes. Reste à savoir comment les deux franchises vont s’adapter à ce changement, elles qui ont déjà un calendrier de sorties bien établi pour les trois prochaines années.

Bob Iger semble reprendre les choses en main après le départ de Chapek et souhaiterait se diriger vers un business model plus traditionnel, moins « Disney+ centré », donc.