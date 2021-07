Disney+ rafle 71 nominations aux Emmy Awards dont 24 pour The Mandalorian

Avant même la cérémonie, Disney+ est déjà le grand gagnant de cette édition 2021 des Emmy Awards. La plateforme de streaming comptabilise pas moins de 71 nominations en tout, réparties sur 3 séries : 24 pour The Mandalorian, en tête du classement au coude à coude avec The Crown, 23 pour Wandavision et 12 pour Hamilton.

On ne peut plus nier la place écrasante que tiennent les plateformes de streaming dans la production audiovisuelle d’aujourd’hui. Si Netflix a ouvert le bal avec ses séries et films originaux de qualité, c’est Disney+ qui, cette année, s’est le plus illustré par ses contenus de haut vol. Ses séries Marvel ont une à une battu tous les records d’audience, tandis que The Mandalorian continue de faire le succès de la plateforme. Les Emmy Awards, traditionnelle cérémonie qui récompense les meilleures séries de l’année, semblent l’avoir bien compris.

Disney+ est sans conteste un acteur majeur cette 73e édition des Emmy Awards. Le service compte ni plus ni moins que 71 nominations à son actif. Record battu pour la plateforme donc, qui peut se targuer d’une autre jolie performance. The Mandalorian arrive en effet en tête des nominations individuelles, étant présent dans pas moins de 24 catégories, dont la meilleure série dramatique. Il partage toutefois sa place avec une autre série Netflix adulée, à savoir The Crown, qui fait les beaux jours du rival de Disney depuis quatre saisons.

Disney+ survole les Emmy Awards grâce à The Mandalorian et Wandavision

L’année dernière, The Mandalorian a déjà été nommée 15 fois aux Emmy Awards. À l’époque, c’est Netflix qui a brillé avec — tout de même — un total de 160 nominations. Mais, non seulement la série phare de Disney+ parvient à faire mieux qu’en 2020, elle est en plus aidée par d’autres énormes succès de son catalogue. Juste derrière se trouve en effet Wandavision, dont le nom se retrouve dans 23 catégories. Troisième et dernière série présente lors de la cérémonie : Hamilton et ses 12 nominations, la captation live de la comédie musicale culte aux États-Unis.

La tendance serait-elle en train de s’inverser entre les deux mastodontes du streaming ? Si Netflix reste sur la première place du podium avec ses 129 nominations, force est de constater que Disney+ l’a largement rattrapé dans la course aux récompenses. D’autant que Netflix compte bien plus de contenus originaux que son concurrent, ce qui l’aide nécessairement à rester en tête. Avec l’arrivée des futures séries Marvel et Star Wars, Disney+ pourrait bien se hisser au sommet du classement.