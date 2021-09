Disney+ : Hawkeye vise dans le mille avec une première bande-annonce !

Hawkeye, la prochaine série Marvel de Disney+, se dévoile avec une première bande-annonce ! Le show marquera la rencontre entre Clint Barton et Kate Bishop, celle qui deviendra son apprentie. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance générale semble bien plus détendue que celle des précédents show Marvel comme Falcon et le Soldat de l'Hiver ou Loki.

Comme vous le savez, la quatrième phase du MCU vient tout juste de poser ses fondations au cinéma avec Shang-Shi et la Légende des dix anneaux. Viendra ensuite Les Éternels, puis Spider-Man : No Way Home, qui marquera officiellement la mise en place du multivers. Sur le petit écran en revanche, Marvel et Disney ont d'ores et déjà commencé à façonner l'avenir du MCU avec trois séries dédiées à de futurs personnages clés de l'univers Marvel : WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki.

Après le show centré autour du Dieu de la Malice, Disney l'avait annoncé : la prochaine série sera consacré à Hawkeye, ou Œil de Faucon dans la langue de Molière. Et justement, la firme aux grandes oreilles vient de enfin de dévoiler la première bande-annonce officielle pour Hawkeye ! Sans surprise, Jeremy Renner rempile dans le costume du meilleur archer du monde. À l'image des récentes séries Marvel, l'histoire de Hawkeye prend place peu de temps après le Blip, soit la victoire des Avengers sur Thanos et la mort de Tony Stark.

Hawkeye revient sur Disney+ le 24 novembre !

Clint Barton aka Hawkeye est bien déterminé à rattraper le temps perdu avec sa famille et semble prêt à ranger son arc pour de bon. Il faut dire que l'ancien soldat du Shield avait sombré dans une folie vengeresse meurtrière après la perte de sa famille lors du premier claquement de doigt du Titan fou. En effet, il parcourait le monde entier pour massacrer des criminels par dizaine.

Mais vous vous en doutez, le passé finit toujours pas vous rattraper, et Hawkeye va rapidement le constater. En effet, un imitateur a repris le flambeau et s'attaque aux gangsters les plus dangereux de New-York, au péril de sa vie. Chose que ne peut ignorer Clint Barton, contraint et forcé de reprendre du service pour une énième mission dangereuse.

On retrouve au casting de la série Jeremy Renner, Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, sans oublier Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian D'Arcy James sans oublier Alaqua Cox. Pour rappel, la série Hawkeye est attendue sur Disney+ tous les mercredis à partir du 24 novembre 2021 !

Source : Disney