Hawkeye : la série Disney+ a enfin une date de diffusion

La série Hawkeye arrivera sur Disney+ le 24 novembre prochain. Marvel Studios vient d’annoncer la date sur Twitter. Comme Loki, elle sera diffusée le mercredi au lieu du vendredi. Il s’agit de la quatrième série Marvel diffusée sur la plateforme de Disney.

Apparu pour la première fois dans Thor en 2011, Hawkeye (Jeremy Renner) à toujours été un personnage secondaire dans le Marvel Cinenatic Universe. S’il a pris de l’importance au fil du temps, notamment dans Age of Ultron ou plus récemment dans Endgame, il n’a jamais eu le droit à son propre film ni à sa série. L’erreur sera réparée très bientôt sur Disney+.

La série Hawkeye sera en effet la quatrième produite par Marvel Studios, après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver et Loki. On savait qu’elle allait sortir en 2021, mais la date était encore inconnue jusqu’à aujourd’hui. Dans un tweet, Marvel indique que le premier épisode sera diffusé le 24 novembre prochain. On peut aussi y découvrir la première image, montrant Clint Barton, alias Hawkeye, en compagnie de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), qui fera son entrée dans le MCU.

Hawkeye sera diffusé le mercredi, comme Loki

Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes va compter la série. Une chose est certaine, la date de diffusion est fixée pour le mercredi, jour préféré de Marvel depuis Loki (les anciennes séries étaient diffusées le vendredi).

La série Hawkeye prendra place après Avengers Endgame et suivra l’archer dans de nouvelles aventures. Cette fois, il sera accompagné de Kate Bishop que les lecteurs de comics connaissent bien. On peut donc s’attendre à une relation mentor/élève qui se développe au fil des épisode. Attention petit spoiler si vous n’avez toujours pas vu Black Widow, Florence Pugh, qui incarne Yelena dans le film, devrait aussi être au générique.

Après Hawkeye, d’autres séries Marvel sont évidemment prévues sur Disney+. Parmi elles, Ms Marvel, mais aussi Moon Knight ou encore She-Hulk. Loki aura bien évidemment aussi le droit à une saison 2, comme annoncé dans le dernier épisode. Marvel Studios n’abandonne pas non plus les cinémas. Alors que Black Window est actuellement dans les salles obscures, le studio va prochainement sortir Shang-Chi, les Eternels ainsi que Spider-Man No Way Home, et ce avant la fin de l'année 2021. Sacré programme.