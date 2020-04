Disney+ et Netflix : des pirates créent des faux sites pour voler vos données personnelles

Disney+ et Netflix attirent les pirates. Des hackers ont crée plus de 7000 fausses pages web reprenant l’interface des deux plateformes de streaming. Leur but ? Berner les utilisateurs pour voler des informations personnelles et des coordonnées bancaires.

En cette période de confinement, ceux qui ne télétravaillent pas s’occupent comme ils peuvent. Si certains se battent actuellement pour sauver leur PS4 après la mise à jour 7.50, d’autres terminent la Casa de Papel sur Netflix ou bien profitent de la période d’essai offerte sur Disney+.

Dans tous les cas, les plateformes de streaming ont le vent en poupe dans l’Hexagone. Les Français préfèrent regarder Netflix et Disney+ plutôt que d’aller sur des sites pirates. Seulement, le succès des deux plateformes stimulent de nombreux hackers. Selon l’entreprise spécialisée en sécurité informatique MimeCast, des pirates ont crée plus de 700 fausses pages web reprenant l’interface de Disney+ et Netflix entre le 6 et le 12 avril 2020.

Ces copies ont pour principal objectif d’attirer des utilisateurs, afin de leur subtiliser des informations personnelles, mais également des coordonnées bancaires. « Nous avons vu une augmentation spectaculaire des domaines suspects se faisant passer pour les géants du streaming à des fins néfastes. Ces sites web frauduleux attirent souvent des utilisateurs sans méfiance avec une offre d’abonnement gratuit », expliquait le responsable de la cybercriminalité Carl Earn dans les colonnes du journal The Guardian.

La vigilance est de mise

La plupart de ces copies reproduisent assez fidèlement l’interface des deux plateformes, de quoi berner les utilisateurs les moins avisés. Néanmoins, certaines erreurs comme des fautes d’orthographe ou des problèmes de design permettent de différencier le vrai du faux. Pour rappel, cette pratique n’est pas nouvelle.

Déjà à la fin mars 2020, le magazine UFC Que Choisir alertait l’opinion public sur ce phénomène. Aux Etats-Unis, un faux site appelé « Netflix-USA » promettait « Netflix gratuit pendant la quarantaine ». Sans surprise, tout ça n’était que de la poudre aux yeux et cachait une arnaque à l’abonnement.

Si vous comptez vous inscrire ou/et utiliser Netflix ou Disney+ sur PC, soyez vigilant et vérifiez toujours l’origine du site. Comme dit précédemment, des fautes d’orthographe, un logo légèrement différent ou des problèmes de navigation sont autant d’indices susceptibles de vous alerter.

