Confinement : les Français préfèrent Netflix et Disney+ aux sites pirates

Le confinement a changé les habitudes des Français. Confinés à domicile, les internautes abandonnent volontiers les sites pirates pour se tourner vers des plateformes de streaming légal, comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Pour s’occuper, beaucoup se tournent vers les offres gratuites proposées par les plateformes.

Ce 14 avril 2020, Hadopi a publié son dernier baromètre de la consommation des biens culturels dématérialisés. Pour mieux comprendre les habitudes des Français en cette période de confinement, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet a interrogé 1 050 internautes âgés de 15 ans ou plus.

Le nombre de pirates baisse en France pendant le confinement, annonce Hadopi

Dans un premier temps, Hadopi note une importante « augmentation de la consommation de biens culturels ». Confinés chez eux, les Français regardent davantage de films et de séries pour passer le temps. 63% des internautes optent exclusivement pour une solution légale et ne passent plus par des sites pirates. L’an dernier, seuls 53% des Français ne se rendaient pas sur des plateformes illégales.

En parallèle, la proportion de Français adeptes du piratage a largement baissé. Ils ne sont plus que 21% à passer par un site de téléchargement ou de streaming illégal, contre 26 % en 2019. Un quart des pirates admettent aussi se tourner progressivement vers les offres légales depuis l’instauration du confinement en France.

D’après les constatations d’Hadopi, ce sont surtout les offres gratuites, comme la période d’essai de 7 jours de Disney+, qui participent à l’essor de l’offre légale pendant le confinement. « Les initiatives de mises à disposition d’offres habituellement payantes sont arrivées jusqu’aux oreilles d’une très large majorité des internautes » affirme l’étude.

D’ailleurs, 37% des sondés expliquent se tourner davantage vers les plateformes légales grâce à ces offres spéciales. Néanmoins, on remarquera que 46% des Français déclarent être abonnés à un service de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime ou OCS, en hausse de 10% par rapport à l’année dernière. Que pensez-vous des constatations d’Hadopi ? Vous vous y retrouvés ? On attend votre avis dans les commentaires.