PS4 : la mise à jour 7.50 fait crasher la console de nombreux joueurs

Sony vient de déployer la mise à jour 7.50 du firmware de la PS4. Cette MAJ, censée apporter des améliorations mineures des performances de la console, semble faire tout le contraire. De nombreux joueurs rapportent des crash inexpliqués et d’autres bugs depuis l’installation du dernier patch.

En cette période de confinement, de nombreux joueurs et joueuses occupent leur journée sur leur PS4. D’ailleurs Sony vient tout juste d’offrir les jeux Uncharted The Nathan Drake Collection et The Journey, une occasion idéale pour se replonger dans les premières aventures de Nathan Drake pour l’un, et dans cette formidable aventure contemplative pour l’autre.

Et comme à l’accoutumée, le constructeur vient également de publier la dernière mise à jour 7.50 du firmware de la PS4. Cette MAJ mineure avait pour vocation « d’améliorer la qualité des performances du système ». Les joueurs connaissent ces petits correctifs publiés régulièrement par Sony, il n’y avait donc pas de raisons de s’inquiéter outre mesure.

Problème, ce patch semble faire tout l’inverse et provoque une multitude de dysfonctionnements sur les consoles de nombreux joueurs. Plusieurs témoignages sur Reddit rapportent des problèmes avec le lecteur Blu-Ray, qui ne veut plus éjecter les jeux. Il faut donc de fait essayer de le retirer manuellement, une manipulation plutôt délicate.

De la console HS à l’absence de signal vidéo

La peur de se retrouver avec une console brickée (autrement dit hors-service) pointe également le bout de son nez chez certains utilisateurs : « Pendant l’installation de la mise à jour, la console a redémarré et le message « une erreur s’est produite (SU-30746-0) s’est affiché. La manette ne se connecte même plus, la touche d’alimentation ne répond plus. J’ai débranché la PS4, je l’ai rebranchée ensuite, mais le message continue de s’afficher. Je prie pour que ma console ne soit pas brickée », raconte un joueur dépité sur Reddit.

D’autres bugs ont été recensés par les joueurs comme des boucles de redémarrage de la console, l’absence de signal vidéo, ou encore l’impossibilité d’accéder à son compte PSN, bloquant de fait l’accès au jeu en ligne et aux jeux mensuels offerts. Pour l’instant, Sony n’a pas réagi officiellement à cette vague de bugs. Il est fort probable qu’un nouveau patch arrive dans la foulée pour corriger tout ça.

Si vous ne l’avez pas encore téléchargée, le mieux reste encore de refuser le téléchargement de cette mise à jour 7.50, du moins tant que le constructeur n’a pas réglé le problème.

