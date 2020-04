Casa de Papel : à quelle heure débarque la saison 4 demain sur Netflix ?

La Casa de Papel revient sur Netflix ce vendredi 3 avril 2020 dans une saison 4 attendue depuis 8 mois. Le moment est enfin venu de découvrir la suite des aventures de Tokyo, Rio, du Professeur ou encore le sort réservé à Nairobi.

La suite du périple des plus célèbres braqueurs espagnols ne pouvait pas mieux tomber. La saison 4 de la Casa de Papel débarque ce vendredi 3 avril sur Netflix. Une nouvelle dont se réjouissent assurément les fans de la série en cette période de confinement. À vous de décider si vous allez la bing-watcher ou la savourer en prenant votre temps.

La bande-annonce dévoilée par Netlix le 5 mars annonce une suite mouvementée et pleine de suspense alors qu’on se séparait de la clique dans le chaos à la fin de la saison 3. La tension est à son paroxysme entre les braqueurs au masque de Salvador Dali avec un professeur en perdition. Lisbonne est faite prisonnière et Nairobi, blessée par balle est entre la vie et la mort.

À quelle heure retrouver la saison 4 de La Casa de Papel sur Netflix ?

Pour les plus pressés après huit longs mois d’attente, vous pourrez retrouver l’intégralité de la saison 4 à partir de 9h01 très précisément comme toutes les nouvelles séries Netflix. La saison 4 de La Casa de Papel s’articulera autour de 8 épisodes dont les titres ont été récemment dévoilés sur le compte Twitter de Netflix France.

Game Over Le mariage de Berlin La leçon d’anatomie Paso-doble Cinq minutes plus tôt KO technique Frapper le QG Le plan Paris

Sans spoiler la saison 4 au vu des indices laissés par Netflix, celle-ci permettra de répondre à plusieurs questions qui trottinent dans nos têtes. Quelle sera l’issue du casse de la Banque d’Espagne ? L’influence de la rupture de Tokyo dans la suite des opérations ? Et Nairobi arrivera-t-elle à se tirer d’affaire ? Réponse dès demain dans la suite de La Casa de Papel sur Netlfix.