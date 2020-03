Netflix pourrait connaître une pénurie de nouveautés pendant plusieurs mois

Avec le coronavirus, Netflix pourrait être à court de nouveautés à proposer à ses abonnés. À cause de l’épidémie, toutes les productions ont été arrêtées partout dans le monde. Il n’y aurait donc plus rien de neuf à proposer aux yeux avides des abonnés. Une situation inédite qui pourrait durer plusieurs mois, à en croire le patron des contenus de la plate-forme.

Netflix s’est fait une réputation grâce à son catalogue riche, son modèle économique, mais surtout ses contenus exclusifs. Que ce soit les séries ou les films que la plate-forme finance, ces produits sont l’une des raisons majeures de la fidélité de ses abonnés. Ce qui est d’autant plus vrai maintenant que la concurrence (Disney+, Apple TV+, Prime Video) s’est bien installée. Vous pouvez d’ailleurs retrouvez dans nos colonnes le programme des nouveautés prévues en avril.

Mais que se passerait-il si Netflix n’était plus en mesure d’enrichir son catalogue de contenus nouveaux, et ce pendant plusieurs mois d’affilé ? Cette question semble être celle que se posent actuellement tous les grands responsables de la plate-forme face à la pandémie du coronavirus qui touche le monde, dont la Californie et Hollywood. À commencer par le directeur des contenus chez Netflix, Ted Sarandos.

Toutes les productions sont à l’arrêt

Ce dernier a participé à l’émission Reliable Sources, sur CNN. Durant l’interview, il a confirmé que toutes les productions de Netflix sont actuellement à l’arrêt. Et ce partout dans le monde. À cause de l’épidémie, tous les tournages ont été mis en suspens afin de protéger les équipes de production et les acteurs. Une situation qualifiée d’inédite pour le dirigeant de la plate-forme de streaming qui indique que la situation durera plusieurs mois.

Ce qui veut dire que Netflix n’aura plus rien à offrir de nouveau. Et ce au moins pendant la durée que durera l’arrêt des productions. Paradoxalement, de nombreux abonnés de Netflix sont contraints de rester chez eux, puisqu’ils sont confinés à domicile (comme en France). Et ces abonnés consomment plus qu’à l’accoutumée les programmes de Netflix, ce que confirme Ted Sarandos. Si cette situation devait durer jusqu’à l’été, ces derniers pourraient ne plus rien avoir à regarder de nouveau avant la fin du confinement.

Source : The Hollywood Reporter