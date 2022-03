Netflix bloque son service de streaming en Russie

Netflix vient de bloquer son service de streaming en Russie. En réaction à la guerre en Ukraine, le numéro 1 de la VOD a décidé de suspendre les comptes des abonnés russes.

En réponse à la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises internationales ont pris des mesures contre la Russie. La dernière firme en date n'est autre que Netflix. Le géant du streaming américain vient d'annoncer la suspension de ses services de VOD sur tout le territoire russe.

“Compte tenu des circonstances sur le terrain, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie”, explique un porte-parole de Netflix, évoquant la guerre en Ukraine. D'après les informations du Wall Street Journal, le service compte moins d'un million d'abonnés dans le pays.

Netflix refuse de diffuser les chaînes de propagande du Kremlin

Quelques jours plus tôt, Netflix avait déjà annoncé la suspension de la production de 4 contenus destinés aux abonnés russes. Jusqu'à nouvel ordre, tous les futurs projets et acquisitions prévus en Russie sont stoppés. Netflix produisait plusieurs films et séries en partenariat avec des studios russes, dont une série policière.

En parallèle, le service de streaming s'est engagé à ne pas se plier à la législation russe. En Russie, une loi oblige en effet les services de VOD à diffuser les chaînes d'Etat une fois que le seuil des 100 000 abonnés a été dépassé.

En janvier dernier, le Roskomnadzor, soit l'autorité nationale de surveillance de l'internet et des télécommunications, a ajouté Netflix à la liste des services concernés. De fait, la plateforme allait devoir diffuser en direct les programmes d'une vingtaine de chaînes de télévision d'État, dont NTV, la chaîne principale généraliste Channel One ou la chaîne Spas de l'Église orthodoxe. La loi oblige aussi Netflix à ne pas proposer de contenus opposés au régime.

Suite à l'invasion en Ukraine, Netflix a rapidement décidé de désobéir à la loi russe. “Nous n'avons pas l'intention d'ajouter ces chaînes à notre service”, assurait récemment la plateforme. En infraction avec la loi, Netflix risquait d'être interdit en Russie. L'entreprise a finalement pris les devants en suspendant l'accès de son catalogue dans tout le pays.