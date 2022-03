Disney+ pourrait lancer un abonnement moins cher avec publicités incluses

Disney+ envisage de lancer un abonnement moins cher. Ce nouveau forfait serait en partie financé par l'ajout de publicités. Avec cette nouvelle formule, le rival ultime de Netflix espère augmenter ses revenus et relancer la croissance de son parc d'abonnés.

Depuis son lancement en novembre 2019, Disney+ a rencontré un succès tonitruant dans le monde. Fort d'un catalogue riche, varié, et régulièrement agrémenté de contenus exclusifs, le service de streaming américain est parvenu à séduire 129,8 millions d'abonnés. Ce succès est notamment du à des séries populaires, comme The Mandalorian, Loki, WandaVision ou encore The Book of Boba Fett.

Sans surprise, le service de VOD ne compte pas s'arrêter là. Disney+ est bien décidé à détrôner Netflix, leader actuel du streaming, qui compte actuellement plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. D'ici 2024, Disney+ espère atteindre les 230 millions de clients. Pour y parvenir, le groupe Disney envisagerait de lancer un abonnement plus abordable.

Disney+ lancerait bientôt un abonnement en partie financé par la publicité

D'après The Information, le géant du divertissement étudie l'idée de lancer un abonnement moins cher aux Etats-Unis. Cette nouvelle formule serait en partie financée par l'ajout de publicités. On imagine que des annonces publicitaires pourraient apparaître dans l'interface, avant un film ou entre les épisodes d'une série.

Disney+ s'inspirerait des services de VOD concurrents lancés par des groupes comme WarnerMedia, Discovery, NBCUniversal et Paramount Global. Paramount+, qui arrive bientôt en France, propose un abonnement d'entrée de gamme qui intègre des publicités dans les contenus. Grâce à ce forfait, Disney espère doper ses revenus afin de compenser le coût de production élevé de ses films et séries. D'ici 2024, plus de 8 milliards de dollars par an seront injectés dans la production de contenus Disney+.

Cet abonnement aurait été évoqué suite au ralentissement de la croissance du parc d'abonnés. Après une croissance fulgurante, dopée par les mesures de confinement de la crise sanitaire, Disney+ attire de moins en moins d'internautes. C'est également le cas de son rival Netflix. De son côté, le leader du streaming a lancé un abonnement moins cher mais accessible uniquement sur smartphone dans les pays en voie de développement, dont l'Inde.

Source : The Information