Disney+ compte près de 130 millions d’abonnés, un record depuis son lancement

Alors qu’on s’attendait plutôt à ce que le nombre d’abonnés des services de vidéo à la demande stagne, Disney+ a annoncé une forte augmentation du nombre de nouveaux abonnés au cours de son dernier trimestre de l’année 2021.

Dans son nouveau rapport annuel, Disney a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 21,82 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre en 2021, contre 16,25 milliards de dollars un an plus tôt, soit un chiffre supérieur aux 20,27 milliards de dollars prévus par les analystes.

Après des succès comme The Beatles : Get Back et la série dérivée de Star Wars The Book of Boba Fett, le service de streaming Disney+ a annoncé un nombre record d’abonnés à la fin du mois de décembre : 129,8 millions. En comparaison, Disney+ ne comptait que 118,1 millions au trimestre précédent. Pour rappel, Disney+ avait passé la barre des 100 millions d’abonnés en mars 2021.

Disney+ a vu son nombre d’abonnés augmenter grâce à ses séries Marvel

Au cours de l’année dernière, la croissance de Disney+ a surtout été portée par les nouvelles séries de Marvel, dont notamment Loki, puisque la plateforme de streaming avait enregistré 12,4 millions d’abonnés supplémentaires depuis le début de la diffusion.

Avec une telle croissance, Disney+ semble toujours confiant à l’idée de dépasser Netflix et devenir numéro 1 de la VOD d’ici 2026. Pour rappel, Netflix comptait plus de 200 millions d’abonnés en 2021, Disney+ a donc encore beaucoup de chemin à faire avant de détrôner son concurrent. Netflix reste pour l’instant le champion de la SVOD, mais nous avions vu que sa croissance avait fortement ralenti ces derniers mois.

Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company, s’est montré lui encore plus optimiste en annonçant que l'objectif de la société était d'atteindre entre 230 et 260 millions d'abonnés Disney+ d'ici 2024. « C'est notre objectif, et cela reste notre objectif », a déclaré Chapek. D’ici la fin de l’année 2022, on imagine que la croissance de Disney+ sera portée par de nouvelles séries phares telles que Obi-Wan Kenobi, qui arrivera sur la plateforme le 25 mai prochain. Cette date n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il s’agit du jour de la sortie aux États-Unis du tout premier Star Wars en 1977.

