Discord est-il vraiment sécurisé ? Découvrez les risques cachés et comment vous protéger

Situé à mi-chemin entre un réseau social et une application de messagerie, Discord rassemble plus de 200 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. L’application repose sur une infrastructure sécurisée qui minimise les risques liés à la cybersécurité, mais cela ne garantit pas une protection totale pour les utilisateurs.

C’est l’une des plateformes sociales les plus utilisées au monde, et particulièrement par les jeunes. Cela s’explique par son orientation d’origine : Discord a été créé à la base pour les gamers. Lancé en 2015, il a évolué au fil du temps et rassemble désormais les utilisateurs atour de centres d’intérêt variés.

Discord abrite de nombreuses communautés appelées serveurs, qui comptent des centaines, voire des milliers de membres. Ces forums de discussion se forment autour de différentes thématiques : jeux vidéo, cinéma, anime, éducation, science et technologie, art, politique/société, etc.

La plateforme partage ainsi de nombreuses similitudes avec Reddit, mais elle se distingue par son caractère plus fermé. Les discussions sont visibles uniquement par les membres et seulement dans l’application, ce qui signifie qu’elles ne sont pas indexées par les moteurs de recherche, contrairement à Reddit.

Discord : une sécurité solide, mais pas infaillible

Etant une application utilisée majoritairement par les jeunes, y compris les adolescents, Discord pourrait naturellement susciter des inquiétudes chez les parents quant à la sécurité de leurs enfants. L’âge minimum requis pour créer un compte sur Discord est de 13 ans, mais ce minimum peut être plus élevé dans certains pays. En Allemagne par exemple, il est de 16 ans.

Discord a mis en place différentes mesures pour la protection de ses utilisateurs. Des outils de modération tels que des bots, des filtres de mots-clés ou encore des systèmes de signalement permettent de limiter les messages d’abus. En fonction des communautés, des modérateurs humains ayant des privilèges avancés peuvent également contribuer à maintenir un environnement sûr.

Pour ce qui est de la cybersécurité, Discord est une application de messagerie chiffrée. Les messages textuels et vocaux sont encryptés avant d’être transmis aux serveurs de la plateforme via un chiffrement TLS.

Les appels vocaux quant à eux bénéficient d’un chiffrement de bout-en-bout (E2E. En d’autres termes, aucun tiers n’est susceptible d’intercepter les appels VoIP effectués avec l’application.

Enfin, des paramètres de confidentialité permettent aux utilisateurs de se rendre plus discrets et inaccessibles. Ils peuvent notamment masquer leur statut en ligne, bloquer les messages venant de personnes ne figurant pas dans leur liste d’amis ou encore contrôler qui peut leur envoyer des demandes d’amis, etc. Malgré ces garde-fous, les utilisateurs ne sont pas à l’abri de certaines menaces.

Quels sont les risques associés à Discord ?

Bien que Discord ne soit pas une application dangereuse en elle-même, elle présente des risques liés au comportement des membres de ses différentes communautés. N’importe qui peut ainsi rejoindre des serveurs publics, voire privés, même si les risques sont plus limités.

Il n’est donc pas rare de tomber sur des arnaqueurs, des personnes propageant des discours de haine, des liens de téléchargement de malwares ou encore des liens redirigeant vers des sites de phishing. La vigilance doit donc rester de mise.

Les utilisateurs qui tiennent à la confidentialité de leurs échanges privés doivent garder à l’esprit que les messages textuels et vocaux ne bénéficient que d’un chiffrement de transit. En d’autres termes, ces messages ne sont pas à 100% privés puisqu’ils sont déchiffrés une fois sur les serveurs physiques de Discord.

Comment se protéger ?

Plusieurs leviers permettent de se protéger efficacement sur Discord. Pour éviter le cyberharcèlement ou réduire au maximum les messages venant d’inconnus, il est possible d’ajuster les paramètres de confidentialité.

Pour ne pas recevoir de messages de personnes que vous ne connaissez pas, filtrer les messages susceptibles de contenir du spam ou pour contrôler qui peut vous envoyer des demandes d’amis, rendez-vous dans Paramètres =) Contenu et social. Vous y trouverez de nombreuses options pour protéger vos interactions avec les utilisateurs de Discord.

Voici d’autres mesures que vous pouvez prendre pour mieux vous protéger :

Activer l’authentification à double facteur

Contrôler la manière dont Discord accède à vos données en allant dans Paramètres =) donnés et confidentialité

Activez le Centre Familial : cette rubrique accessible directement depuis les paramètres permet aux parents d’avoir un regard sur la manière dont leurs ados utilisent Discord et de savoir avec qui ils communiquent, tout en respectant leur vie privée

Utilisez un VPN

Les VPN n’apportent pas une protection supplémentaire au sein même de l’application Discord, mais ils peuvent contribuer à votre sécurité en protégeant votre adresse IP quand vous cliquez sur des liens externes. Vous réduisez ainsi les risques de vous faire localiser approximativement par des utilisateurs malveillants ou de subir des attaques de type DDoS.