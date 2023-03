Diablo 4 est le deuxième jeu PC à tirer parti du Direct Storage de Windows 11 pour gagner en rapidité

Alors que la bêta de Diablo 4 vient de fermer ses portes, certains dataminers se sont amusés à fouiller dans les fichiers du jeu pour y dénicher quelques informations intéressantes. Pari réussi : on y apprend notamment que la prochaine pépite de Blizzard est compatible avec le Direct Storage de Windows 11, ce qui réduit considérablement ses temps de chargement.

Comme des milliers d’autres joueurs, vous vous êtes peut-être jeté sur la bêta de Diablo 4, qui s’est terminée hier soir. Avec un peu de chance, peut-être l’avez-vous même testé sur Windows 11. Non pas que le jeu profite de meilleurs graphismes sur le dernier système d’exploitation de Microsoft. En revanche, il y tourne beaucoup plus rapidement.

En effet, des dataminers ont découvert que le titre de Blizzard tire pleinement parti de la technologie Direct Storage, qui a fait ses débuts sur Windows 11. De fait les temps de rechargement s’en trouvent donc réduits par rapport aux autres plateformes sur lequel le jeu est disponible, à savoir Windows 10, Xbox Series X/S et PS5. Il s’agit du deuxième jeu PC à profiter de cette nouveauté.

Diablo 4 est plus rapide sur Windows 11 grâce au Direct Storage

Le premier du nom est Forspoken, dont la sortie a finalement fait peu d’émules, mais dont la version PC s’est faite remarquer justement grâce à son usage du Direct Storage. En effet, plusieurs joueurs ont souligné la rapidité des chargements sur Windows 11, ce qui aide nettement à augmenter le plaisir de jeu. On attendait que d’autres titres tirent parti de cette fonctionnalité exclusive à Windows, c’est désormais chose faite.

On notera tout de même que, d’après les informations repérées par les dataminers, Diablo 4 ne bénéficie que de la version 1.0 de Direct Storage, ce qui signifie que la décompression des fichiers se fait toujours au niveau du CPU et non du GPU. Il faudra donc attendre une prochaine mise à jour pour, peut-être, que le jeu soit compatible avec la version 1.1, qui prend en charge cette dernière fonctionnalité. Toutefois, Blizzard n’a pas encore communiqué de manière officielle sur le sujet.

Source : Reddit