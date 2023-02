Windows 11 : le DirectStorage améliore considérablement les performances en jeu, les joueurs sont séduits

Le DirectStorage semble bel et bien faire ses preuves sur Windows 11. En effet, le premier jeu à tirer parti de cette technologie, à savoir Forspoken, étant désormais sorti, les joueurs peuvent constater les avantages apportés par cette dernière. Et ils ne sont visiblement pas déçus.

Il faisait partie des fonctionnalités entièrement dédiées au gaming annoncées pour Windows 11. Le DirectStorage fait aujourd'hui ses premiers pas sur Forspoken, le jeu signé Square Enix sorti il y a quelques jours. Si celui-ci est loin de faire l'unanimité auprès de la communauté, beaucoup de joueurs s'accordent néanmoins pour dire que le titre profite largement de sa compatibilité avec la technologie de Microsoft.

Le principe est simple : DirectStorage a pour but de réduire les temps de chargement en décompressant les données via le GPU plutôt qu'à l'aide du CPU. Ainsi, les performances en jeu s'en voient décuplées, notamment sur le taux d'affichage d'image par seconde. Or, sur Forspoken tout du moins, la promesse semble tenue.

Le DirectStorage de Windows 11 améliore bien les performances en jeu

En effet, les nombreuses vidéos comparatives que l'on peut trouver sur le web sont unanimes : il y a bel et bien une amélioration sur les temps de chargement des différentes zones du jeu. C'est d'autant plus significatif que Forspoken est un monde ouvert, il est donc particulièrement important de ne pas être interrompu trop souvent par des chargements pour maintenir l'immersion du joueur.

Sur le même sujet – Forspoken : les temps de chargement seront ridicules sur PC grâce au Direct Storage de Windows 11

Et ce n'est pas tout, puisque le framerate semble lui aussi aux petits oignons grâce à DirectStorage. Sans forcément permettre un bond gigantesque, la technologie lisse les écarts de FPS afin d'éviter des chutes trop sévères. Une conséquence logique de son application, puisque les chargements effectués par le CPU peuvent influer directement sur le taux d'image à la seconde.

Notons tout de même une précision importante. Toutes ces améliorations ont été observées en définition 1080p. Plusieurs Youtubeurs soulignent qu'en configurant le jeu à une définition supérieure, tous ces bénéfices sont nettement moins prononcés. Autrement dit, la technologie s'adresse avant tout aux setups les plus modestes.