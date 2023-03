Diablo 4 : on a joué au futur hit de Blizzard, voici nos impressions

La première phase de bêta ouverte de Diablo IV a ouvert ses portes le week-end du 17 mars 2023. Comme de nombreux joueurs, nous avons pénétré le monde de Sanctuaire afin de vous donner nos impressions. Voici notre premier avis sur le hit à venir de Blizzard Entertainment.

En 2012, tous les fans de hack & slash ont pu se jeter sur Diablo 3, le nouvel épisode de la saga culte de Blizzard. Après la sortie de l’extension Reaper of Souls en 2014 et de la version Nintendo Switch en 2018, cet épisode apprécié de la communauté va enfin prendre sa retraite après 11 ans de carrière. Et oui, 2023 sera l’année du sacre de Diablo IV. Le titre de Blizzard Entertainment doit débarquer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 6 juin prochain.

Annoncé initialement en 2019, il ne reste plus que quelques semaines à attendre avant de pouvoir arpenter les terres désolées de Sanctuaire. Mais fort heureusement, Blizzard va d'abord passer par la case Bêta ouverte . L’occasion pour les joueurs de découvrir le titre en avant-première, et pour le studio d’obtenir des retours précieux sur l’expérience globale, les bugs, les performances, etc.

La première période de bêta a ouvert ses portes le vendredi 17 mars pour un week-end. Nous avons pu essayer durant plusieurs heures le futur hit du studio américain sur PS5 et sur PC. Dans cet article, nous allons vous donner nos impressions sur ce qui s’annonce comme un sérieux prétendant au titre de jeu de l’année. Rien que ça.

Nos impressions sur la bêta de Diablo IV

Après le téléchargement des 77 Go de la bêta, nous étions donc tout excités à l’idée de découvrir le prologue et le premier acte du jeu. Malheureusement, les 63 minutes d’attente pour accéder aux serveurs nous ont un peu refroidies… pas de panique, les beta tests sont aussi là pour juger de la capacité des serveurs, on peut donc espérer que les choses se passent mieux en juin prochain. Trois cafés plus tard, nous pouvons enfin nous connecter et créer notre héros via un éditeur de personnage plutôt complet.

Pour cette 1ere phase de bêta, les joueurs ont le choix entre trois classes sur les cinq disponibles dans la version finale, à savoir :

Barbare

Sorcier

Voleur

Trois classes équilibrées et complémentaires

Si vous êtes un vétéran de la saga, vous connaissez parfaitement ces archétypes. Le Barbare s’impose comme le personnage de corps-à-corps par excellence, pensé pour rentrer dans le lard grâce à sa force brute, sa rage de Berserker et son arsenal complet.

A contrario, les sorciers devront garder leur distance s’ils souhaitent rester en vie. Mais attention, ils n’en restent pas moins puissants pour autant. Capables de maîtriser les éléments comme le froid, le feu et la foudre, leurs pouvoirs peuvent décimer les rangs ennemis en quelques instants.

Enfin, nous avons le Voleur. On peut résumer cette classe en un mot : polyvalence. En effet, les voleurs peuvent éliminer leurs cibles à distance à l’arc, tandis qu’ils peuvent s’occuper des menaces les plus proches grâce à leurs dagues imprégnées de poison, de gel ou de ténèbres. Sur PS5, votre humble serviteur a fait le choix de la finesse avec le Barbare, tandis que Monsieur Pierre s’est plutôt laissé tenter par la magie sur PC.

Enfin, nous avons également essayé le voleur lors d'une session coop en écran partagé. De ce qu'il en ressort, l'équilibrage est bon. En plus de se suffire à elle-même, chaque classe est parfaitement complémentaire. Le combo Barbare-Sorcier est fatal : le guerrier charge dans la mêlée tandis que le sorcier fera fondre les barres de vie à distance.

Une progression bien pensée

L'expérience Diablo se résume toujours ainsi : la course à la puissance. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent au joueur : compléter des quêtes principales et annexes, annihiler tous les ennemis se présentant sur votre route, prendre au part aux évènements, visiter des zones optionnelles comme les donjons/caveaux abandonnés/mines, etc.

Chaque niveau obtenu octroie un point de compétence à dépenser dans le vaste, très vaste arbre à disposition.

Dès le niveau 10, votre héros a déjà à sa disposition des compétences d'attaque de base et principale, des capacités de déplacement et défensives, puis ensuite de maîtrise de d'armes. On peut donc miser sur une optimisation très poussée au endgame ; chaque perso promet d'être unique ! Bien entendu, Diablo oblige, le loot est omniprésent. Vous allez passer votre vie à ramasser de l'équipement qui influera directement sur les caractéristiques de votre personnage (point d'armure, bonus passifs, renforcement de certaines compétences). Fort heureusement, l'interface bien pensée facilite les choses.

Une interface intelligente

C'était déjà le cas dans Diablo III console, et ça l'est toujours sur cet opus. Le joueur devra passer du temps dans les menus, ne serait-ce que pour gérer son inventaire, consulter la carte, attribuer ses points de compétences, etc. Ces aller-retours peuvent rapidement devenir un calvaire si l'interface n'est pas bien pensée, surtout sur console. Rassurez-vous, Blizzard a bien réfléchi au problème. En appuyant sur le bouton Option de la DualSense, une fenêtre s'ouvre sur le côté de l'écran.

Ici, on peut accéder facilement à l'inventaire de son personnage et à l'arbre de compétences, sans quitter des yeux son personnage (il n'y a pas de mode Pause à proprement parler). Cette disposition est extrêmement pratique, surtout lorsqu'on joue à deux en écran partagé. De cette manière, chaque joueur peut afficher son menu sur les côtés Gauche ou Droit de l'écran et procéder aux modifications de son choix sans avoir à embêter l'autre. La gestion de l'inventaire est efficace : une pression sur Carré permet de mettre vos objets inutiles au rebut (pour ensuite les vendre/recycler en un clic chez les marchands et forgerons).

Sur PC, on est en terrain connu. Blizzard n'a pas touché à la formule établie depuis plus de vingt ans. Tout est lisible, fluide, pratique, intuitif. On pourrait regretter une interface un peu rude parfois, mais elle représente parfaitement l'identité de la série.

Une maniabilité au poil

Si la saga Diablo s'est toujours destinée au marché PC, Blizzard a fait un travail remarquable pour proposer une maniabilité au poil sur manette. Sur PS5, on dirige notre héros au doigt et à l'oeil. Le principe est simple : le joueur peut attribuer la compétence de son choix aux touches Croix, Carré, Triangle, R1, R2 et L2 de sa manette (les touches L1 et Rond étant réservées respectivement aux potions de soin et à l'esquive).

L'idée étant généralement d'assigner une compétence de base sur Croix, puis les pouvoirs utilisant de la furie/mana/énergie sur les autres touches. Très rapidement, on se surprend à enchaîner les attaques avec une aisance déconcertante. Petit bémol toutefois sur PS5, les caractéristiques phares de la DualSense comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique sont très peu exploitées.

Sur PC, nous sommes encore face à du grand classique. Les compétences acquises se place sur les deux boutons de la souris tandis que les autres prennent le pas sur les touches 1234. La gestion des potions a elle aussi été revue, puisque désormais, nous en avons quatre (touche Q par défaut), pas une de plus. Les globes qui tombent parfois près des cadavres se contentent de renflouer cette réserve et ne rendent pas automatiquement de la vie comme dans Diablo 3. Une manière de corser encore un peu plus de le challenge, puisqu'on doit toujours avoir un oeil sur la jauge de vie, comme à l'époque de Diablo 2.

Une claque graphique, tout simplement

Conclusions ces premières impressions sur Diablo IV par la partie graphique. N'y allons pas par quatre chemins, le titre de Blizzard impressionne dès les premiers instants. Les environnements fourmillent de détails, les effets de lumière (notamment en intérieur) sont saisissants de réalisme, tandis que les textures affichent une finesse exemplaire.

Même lorsque l'action s'emballe, avec des dizaines d'ennemis et des effets spéciaux partout à l'écran, le framerate n'est jamais pris à défaut, avec un 60 FPS constant en 4K. Diablo IV se présente à n'en pas douter comme une véritable expérience next-gen. Reste maintenant à voir le rendu graphique sur les consoles d'ancienne génération…

L'avis de Pierre (PC, Sorcier) :

Ces premières heures de Diablo sont exaltantes et laissent espérer le meilleur pour la suite. Le premier contact est pourtant rude, à la fois dans l'ambiance (on débute dans des montagnes hostiles qui veulent notre peau) que dans le gameplay. Avec le sorcier, on dit adieu aux combats nerveux et fluides de Diablo 3 pour de la castagne plus rigide, plus inspirée par le deuxième épisode. Un choix totalement assumé qui permet de mieux mesurer sa marge de progression au fil des niveaux, au fur et à mesure qu'on gagne en puissance et en compétences.

L'acte I de Diablo 4 se montre quasi-parfait. Blizzard a appris l'art de dévoiler le strict minumum quand il en a besoin. Le joueur est donc constamment surpris, pris au dépourvu, que ce soit en termes d'exploration que de gameplay. Tout y est carré, maîtrisé. Rien ne dépasse. Plus on avance dans ces premières heures, plus on se rend compte de l'énormité de la tâche qui nous attend. Diablo 4 sera un jeu riche, très riche, à tel point qu'un week-end passé dessus nous donne l'impression de n'avoir touché son essence que du bout des doigts. Dernière surprise : l'aspect MMO fonctionne, avec un univers vaste et torturé dans lequel les joueurs qui se croisent savent s'entraider.

Bref, Diablo 4 a toutes les cartes en main pour devenir l'un des jeux les plus importants de l'année. On espère que l'essai sera transformé.