Diablo 4 promet un contenu gigantesque à haut niveau, il ne voudra jamais vous lâcher

Blizzard a publié une nouvelle vidéo sur Diablo 4. Celle-ci déroule la liste d’activités disponibles une fois le niveau maximum atteint, et il y en aura beaucoup ! Le studio a pris grand soin de proposer toujours quelque chose à faire aux joueurs. Adieu vie sociale.

Terminer la quête principale et atteindre le niveau maximum n’a jamais été une fin en soi dans un Diablo, et ce ne le sera toujours pas dans le quatrième volet. Dans cette vidéo publiée par Blizzard, le studio nous explique ce qu’il y aura à faire au « endgame ».

Car oui, c’est lorsque vous serez niveau max dans Diablo 4 que la véritable aventure débutera. Pour commencer, le système de parangon fera son grand retour. Il s’agit d’un système de niveaux supplémentaires qui se débloque une fois la quête principale bouclée. Comme on peut le voir dans la vidéo, il sera possible de compléter un arbre de talents très fouillé, afin d'adapter votre personnage à votre style de jeu. Le parangon existe déjà dans Diablo 3, mais a été grandement amélioré ici.

Diablo 4 vous incitera à jouer encore plus

Dans la vidéo, nous sommes introduits au concept de donjons de pierre de limite. Une fois arrivé au bout, il sera possible d’améliorer le niveau de monde, comme cela est déjà le cas dans les épisodes précédents. Plus encore, les 120 donjons du jeu pourront être joués en mode cauchemar. Ils seront plus durs et fixeront des objectifs supplémentaires. Des événements aléatoires s’y feront aussi une place. Par exemple, l’un d’eux ouvre des portails qui fait surgir de nouveaux monstres d’autres régions en plus de ceux déjà présent. Parfait pour les adeptes de défi.

Le monde ouvert, qui regroupe tous les joueurs, va profiter de cet aspect MMO avec divers événements. A certains endroits, des vagues d’ennemis apparaîtront, des world boss et des combats (vagues infernales). Autre activité, cette fois axée sur le PVP : les Champs de la Haine. Pour purifier les éclats corrompus récupérés, il faudra entrer dans une zone où tous les autres aventuriers pourraient vous tuer pour piquer vos loots. Un système qui rappelle un peu la Darkzone de The Division et qui promet des bastons stressantes.

Tout cela, ce n’est que le contenu prévu au lancement. Blizzard indique en effet que des mises à jour régulières seront ajoutées. L’objectif affiché est clair : faire de Diablo 4 un jeu sur le long terme, celui sur lequel vous revenez régulièrement pour voir les nouveautés. Pour rappel, Diablo 4 sortira le 6 juin prochain sur PC et consoles (sauf Switch).