Diablo 4 : Blizzard promet des grosses mises à jour tous les trois mois, pas le temps de s’ennuyer

Diablo 4 va régulièrement recevoir des mises à jour de contenus. Blizzard a indiqué que tous les trois mois, le jeu accueillera des updates comprenant tout un tas de choses à faire. Par exemple, des quêtes scénarisées seront ajoutées afin de faire revenir les joueurs.

Une fois la quête principale de Diablo 4 bouclée, le jeu ne fera que commencer. Blizzard compte en effet suivre son bébé sur plusieurs années en y ajoutant régulièrement du contenu. Joseph Piepiora, réalisateur assistant du titre, a donné quelques détails dans les colonnes de Game Informer.

Il indique que le but assumé du studio est de faire vivre le jeu pendant une longue période. Pour ça, il n’y a pas de secret : il faut ajouter régulièrement des choses à faire. De ce fait, un gros patch sera déployé tous les trois mois, ajoutant de « nouveaux mécanismes » mais aussi du contenu scénarisé. L’histoire s’étalera donc dans le temps.

Diablo 4, le nouveau jeu-service de Blizzard ?

On peut rappeler le travail de Blizzard sur Diablo 3, toujours patché onze ans après sa sortie, ou celui sur World of Warcraft, MMO encore très actif, mais l’objectif est un peu différent avec Diablo 4. Le modèle à suivre serait plus à chercher du côté de Fortnite, qui arrive à faire revenir ses joueurs depuis des années. Preuve en est la mention d’un Battle Pass de la part de Piepiora, qui précise qu’il offrira des récompenses gratuites et payantes.

Depuis quelques temps, Blizzard met l’accent sur le « endgame » de Diablo 4 dans sa communication, comme si le studio avait peur que les joueurs décrochent une fois la quête principale terminée. Une vidéo expliquant les activités à faire à haut niveau a été publiée il y a peu et il y aura de quoi s’occuper : PVE, PVP, Donjons en mode difficile, événements dans le monde… tout cela dès la sortie.

Pour rappel, Diablo 4 sortira sur PC et consoles (sauf Switch) le 6 juin prochain. Il s’agit d’un des titres les plus attendus de l’année. Après des dernières années difficiles marquées par des scandales et des jeux passables, Blizzard n’a pas le droit à l’erreur sur ce coup.