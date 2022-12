Diablo 4 : un coffret collector à 110€ ne contient pas le jeu, il faut l’acheter séparément !

L'édition collector de Diablo IV est désormais disponible en précommande sur la boutique Blizzard, et comprend un artbook, une carte de Sanctuaire, une « bougie de la création » et bien plus encore. Cependant, le jeu ne semble pas être inclus.

Le coffret collector Diablo 4 en édition limitée est disponible en précommande, mais l’acheter ne permettra pas aux joueurs de pouvoir profiter du prochain titre phare de Blizzard. Croyez-le ou non, le nouveau coffret collector Diablo 4 en édition limitée ne contient pas le jeu lui-même.

En effet, cette édition collector pourtant vendue à 109,66 euros ne comprend pas de copie de Diablo IV, mais contient un grand nombre d'autres articles pour les fans du jeu. On notera en particulier une bougie électrique à l'effigie de l'ange Inarius et du démon Lilith, qui jouent tous deux un rôle clé dans l'histoire de Diablo IV.

Qu’est-ce que contient le coffret collector de Diablo IV ?

Blizzard a annoncé que ce superbe coffret sera commercialisé à seulement 50 000 exemplaires et comprend d'incroyables objets physiques de collection. Voici la liste complète :

Une bougie de la création

Un tapis de souris occulte

Une carte en tissu de Sanctuaire

Un pin's des Horadrim

Le artbook de l'édition Collector de Diablo IV, qui contient plus de 300 pages d'illustrations du jeu

Deux tirages artistiques de 18,54 x 10,79 pouces.

Comme vous pouvez le constater, si vous souhaitez jouer à Diablo IV, il faudra bien acheter le jeu séparément. Pour rappel, Blizzard propose trois éditions du jeu : Standard, Digital Deluxe et Ultimate. Toutes seront disponibles en juin 2023, mais peuvent déjà être précommandées.

Au niveau du contenu de chacune, l’édition standard à 79,99 euros sur consoles comprend le jeu, l'accès anticipé à la bêta ouverte, une monture de porteur de lumière, les ailes d'Inarius de Diablo III et le familier Inarius Murloc, la monture Amalgam of Rage de World of Warcraft et le set cosmétique Umber Winged Darkness de Diablo Immortal.

L'édition Digital Deluxe ajoute jusqu'à quatre jours d'accès anticipé au jeu, une monture Tentation, une armure de monture Carapace Hellborn et le déblocage d'un Battle Pass saisonnier Premium. Elle coûte 99,99 euros. Enfin, l’édition Ultimate échange le Premium contre un déblocage accéléré du Battle Pass saisonnier avec 20 sauts de niveau et des cosmétiques. Elle est proposée à 109,99€. En attendant la sortie du jeu, vous pouvez aller découvrir le trailer présenté aux Game Awards 2022.