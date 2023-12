Google Messages : avec sa nouvelle interface, la page de contacts fait le plein de fonctionnalités

Google Messages continue d'évoluer avec l'introduction d'une nouvelle page de contacts, offrant une expérience utilisateur améliorée et intégrant des fonctionnalités interactives.

Google Messages, l'application de messagerie populaire de Google, ne cesse de se réinventer pour offrir de nouvelles fonctionnalités toujours plus riches et intuitives. Après avoir introduit sept fonctionnalités inédites pour enrichir les conversations RCS et modifié l'apparence de sa barre de texte, Google Messages franchit une nouvelle étape en déployant une page de contacts entièrement repensée.

La nouvelle page de contacts de Google Messages est conçue en suivant et s’inspirant de la philosophie de design Material You. Elle offre maintenant une interface utilisateur plus riche et plus interactive.

Google Messages modifie sa page de contacts pour la rendre plus interactive

La nouvelle page de contacts dans Google Messages inclut ainsi une section pour les images, permettant un accès facile à une vue en grille complète. Un point fort est le carrousel animé Material You, où les images récentes changent de taille et de forme en défilant. Les utilisateurs peuvent également accéder facilement aux messages favoris et à d'autres contenus importants depuis cette page. De plus, la page offre des raccourcis pour les notifications, un basculement pour n'envoyer que des messages SMS et MMS, et des options pour bloquer et signaler le spam.

Auparavant, cliquer sur la photo et le nom en haut d'une conversation ouvrait une entrée complète dans Google Contacts. Désormais, cela ouvre une page générée par l'application elle-même, avec :

une photo de profil centrée

le nom et le numéro en haut

suivis de raccourcis pratiques pour : passer des appels téléphoniques ou via Google Meet ouvrir Google Contacts effectuer des recherches



Avec cette mise à jour, Google Messages continue de se positionner comme une application de messagerie de premier plan. Elle intègre des fonctionnalités innovantes et s’améliore constamment. Bien que la nouvelle page de contacts ne soit pas encore largement déployée, elle est déjà disponible pour certains utilisateurs en version bêta. Cette innovation s'inscrit dans la tendance actuelle des applications de messagerie à offrir des fonctions plus riches et plus personnalisées, répondant ainsi aux besoins croissants des utilisateurs en matière de communication numérique.