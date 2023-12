Linky se prépare aux coupures, le prix des Galaxy S24 dévoilé, c’est le récap

Le gouvernement a choisi le département où les foyers équipés d’un Linky pourraient subir une coupure durant l’hiver. Le prix des Galaxy S24 de Samsung a fuité, un mois avant la date d’officialisation présumée. Google met à jour l’application Messages pour la rendre plus pratique. C’est le récap.

C’est un sale début de semaine pour le jeu vidéo. D’abord, il y a le fiasco The Day Before qui semble avoir remplacé GTA 6 dans toutes les conversations. Ensuite, il y a l’arrêt de l’E3, le plus grand salon du jeu vidéo (au moins en occident). Une page qui se tourne. Et il y a l’affaire Wolverine. Le jeu d’Insomniac est victime d’une cyberattaque. Les données du jeu sont prises en otage par un groupe de hackers qui va certainement vendre sa prise au plus offrant sur le dark web. Il ne manquerait plus qu’un leaker dévoile la Switch 2 de Nintendo pour couronner le tout ! Voici en attendant les trois actualités qui ont marqué la journée du 13 décembre.

Linky : voici où les tests de coupures d’électricité se dérouleront

Chose promise, chose due : le gouvernement français annonçait cet automne que des coupures tests seraient réalisées durant la saison hivernale auprès de foyers équipés d’un compteur connecté Linky. Eh bien, « Winter is coming », comme on dit chez Ned Stark ! Il s’agit du Puy-de-Dôme. La proposition a été soumise au Conseil supérieur de l’énergie cette semaine. Et ce dernier doit encore valider ou non ce choix. La décision est attendue en début de semaine prochaine.

Le prix des Galaxy S24 a déjà fuité

Ce n’est pas en février, mais en janvier que sont attendus les Galaxy S24, prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Puisque l’officialisation est proche, les fuites se font de plus en plus précises. Après les détails des fiches techniques et les contours ergonomiques, c’est au tour des prix des smartphones d’être dévoilés sur les réseaux sociaux. Selon les leakers, Samsung aurait décidé de ne pas augmenter ses prix par rapport aux S23… mais ne les baisserait pas non plus !

Google Messages profite d’une page de contacts repensée

Certainement sous la pression exercée par Apple avec les améliorations d’iMessage (stickers, moteur de recherche, etc.), Google met les bouchées doubles pour renforcer l’offre de sa propre application de messagerie. En l’espace de quelques semaines, de nombreuses fonctionnalités sont apparues, dont certaines sont liées au format RCS. Mais ce n’était pas fini. Google met une fois encore Messages à jour en se concentrant sur la page de contacts. Cette page est désormais beaucoup plus pratique. Découvrez tous les détails dans notre article dédié.

