Essai Nerva Exe : un scooter électrique qui tient (presque) toutes ses promesses

On ne compte plus les scooters électriques soi-disant équivalents 125 cm3, mais rares sont ceux qui tiennent toutes leurs promesses pour autant. Toutefois, Nerva pourrait bien changer la donne avec le Exe que nous avons pu tester pendant une semaine. Bilan.

Alors que le gros du marché du scooter électrique se concentre autour des petites cylindrées, ceux-ci sont strictement réservés aux centres-villes. Bridés à 50 km/h dans le meilleur des cas, ils s'essoufflent à la première côte et ne peuvent s'aventurer sur les voies rapides. Sans parler de leur autonomie limitée à quelques kilomètres.

Pour qui habite en périphérie ou en grande banlieue, troquer son scooter thermique pour un modèle électrique est donc un énorme casse-tête, n'en déplaise aux décideurs qui n'ont aucune conscience des réalités du quotidien. Quelques constructeurs ont néanmoins apporté un début de solution, à l'instar de Seat avec son Seat Mó qui est capable de rouler à près de 100 km/h avec une autonomie qui reste néanmoins un peu juste pour les parcours les plus longs. De la même façon, BMW compte parmi les précurseurs d'abord avec son BMW C-Evolution, et plus récemment avec le BMW CE-04. Un scooter puissant qui n'a presque rien à envier à ses homologues thermiques. Malheureusement, son prix élevé est sans commune mesure avec celui d'un 125 cm3 ou même d'un maxi-scooter essence.

Nerva Exe : un scooter électrique séduisant sous bien des aspects

Autant dire que quand Nerva nous a proposé d'essayer le Exe, nous partions encore une fois avec un gros a priori. Pourtant, au premier contact, le scooter sait séduire avec son faux air de Yamaha X-Max ou de Honda Forza sous certains angles. Difficile de croire qu'il s'agit d'un scooter électrique au premier coup d'œil. La ligne est sportive, pour ne pas dire plutôt flatteuse, et les dimensions de 2,22 m de long, 0,786 m de large et 1,29 m de haut sont similaires aux autres scooters. Ce qui permet au Nerva Exe de bénéficier d'une selle capable d'accueillir deux personnes confortablement.

Le passager en particulier est plutôt bien traité, ce qui est relativement rare sur le segment. Outre l'espace disponible pour son séant et les repose-pieds rétractables, il profite en outre de larges poignées de maintien. Le pilote n'est pas en reste avec une selle moelleuse, un petit dosseret et des repose-pieds à plat ou vers l'avant comme tout scooter sportif qui se respecte. Dans le même ordre d'idée, le deux-roues est équipé de deux béquilles, une latérale et une centrale. Au final, seule l'absence de pot d'échappement et bien sûr le silence de fonctionnement, trahissent sa motorisation sans émission du Nerva Exe.

Entre modernité et tradition

Bon point et détail plutôt rare pour un scooter électrique, le Nerva Exe est équipé d'un grand coffre, notamment grâce à l'empattement de 1,61 m. Celui-ci peut aisément accueillir un casque intégral et de nombreux accessoires en plus du câble de recharge. On apprécie et sur ce point il n'y a rien à envier aux modèles thermiques encore une fois. En revanche n'attendez pas de commandes électriques ou autres raffinements de ce genre. Il faudra utiliser la bonne vieille clef de contact pour ouvrir le coffre ou allumer le Nerva Exe qui n'a rien de très moderne sur ce point. De la même façon, si le coffre est généreux, il faut faire une croix sur les rangements au niveau du tablier. Celui-ci accueille néanmoins une prise USB dont le cache étanche dissimule deux ports au format USB type A. Rien à redire du côté de l'éclairage qui est Full LED tant à l'avant qu'à l'arrière, avec une signature lumineuse qui confère son look sportif au Nerva Exe. Au passage, on apprécie que même les clignotants soient à LED.

Autre choix plutôt étonnant en 2023, surtout sur un véhicule électrique, l‘instrumentation du Nerva Exe est assurée par des compteurs à aiguille. Celui de gauche affiche la vitesse tandis que celui de droite fait office de “compte-tours” à ceci près qu'il indique la puissance en kW. Un écran numérique prend tout de même place entre les deux compteurs analogiques. Mais bizarrement celui-ci préfère afficher la capacité de la batterie en pourcentages et en grand en son centre. Le compteur de vitesse numérique est lui relégué sur la gauche avec surtout un affichage bien plus petit.

Au guidon d'un scooter électrique qui bondit au démarrage, on aurait préféré l'inverse pour garder notre précieux permis de conduire, surtout quand on sait que le moindre petit excès de vitesse peut vite couter cher. Un odomètre, un trip et une horloge viennent compléter le tout. Mais au final, force est de constater que la plupart des informations ont une police de caractères beaucoup trop petite pour les consulter confortablement en roulant. Un comble car l'espace ne manque pas sur cet écran qui pâtit également des reflets quand on roule soleil dans le dos. Enfin, on remarque également le logo Bluetooth mais nous n'avons pas eu l'opportunité de profiter l'application mobile associée au Nerva Exe, car celle-ci n'était pas encore disponible au moment de notre essai.

Les commandes du Nerva Exe sont peu nombreuses et très faciles à prendre en main. Les clignotants, les feux et le klaxon se trouvent sur la gauche du guidon. Les feux de détresse, la commande de marche avant ou de marche arrière et les modes de conduite sont accessibles sur la droite du guide. L'ensemble est très intuitif dès les premiers tours de roues. Enfin, on notera la fabrication soignée malgré quelques câbles apparents.

Un vrai 125 cm³, mais électrique

Le Nerva Exe est un scooter électrique homologué 125 cm³, ce qui veut dire qu'il faudra être titulaire du permis A ou d'un permis B avec une formation de sept heures. Il est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent qui prend place devant la roue arrière. Celui-ci développe une puissance nominale de 9 kW (ce qui est équivalent à un peu plus de 12 ch environ), une puissance maximale de 12 kW (soit plus de 16 ch), et un couple maximal de 48 Nm. Le moteur électrique est alimenté par une batterie LFP (lithium fer phosphate) de 5,76 kWh de capacité utile.

Avantage de cette technologie de batterie que l'on retrouve d'ailleurs dans certaines Tesla dont la Model 3, il est possible de les utiliser sur une plage de 0 à 100 % sans dégradation marquée de la capacité dans le temps, à l'inverse des batteries NMC (nickel manganèse cobalt). Ainsi équipé, le Nerva Exe est annoncé avec jusqu'à 150 km d'autonomie en mode Eco, et jusqu'à 75 km en mode Sport. On y reviendra plus loin.

Au guidon du Nerva Exe

Pour qui a déjà enfourché un scooter 125 cm3, le Nerva Exe n'a rien de différent ou presque. La position de conduite est naturelle avec les pieds qui reposent bien à plat avec une hauteur de selle de 800 mm, ou que l'on peut avancer sur les repose-pieds situés sous le tablier. Le guidon est à bonne hauteur pour conduire le dos droit et les épaules droites. Enfin, le poids de 202 kg ne se ressent absolument pas étonnamment. Il faut dire que la batterie est intégrée en bas du châssis afin de rabaisser le centre de gravité et garantir l'équilibre du scooter qui semble plus léger qu'un Honda Forza 125 cm3 de 161 kg tous pleins faits.

En ville, le mode Eco se montre le plus adapté avec des accélérations en douceur, mais qui permettent de s'extraire du trafic en un clin d'œil. Le Nerva Exe s'avère extrêmement maniable et l'interfile ne pose aucun problème avec le guidon étroit. La suspension est assurée par une fourche de bon diamètre à l'avant, et deux amortisseurs réglables en précontrainte à l'arrière.

L'ensemble assure une bonne filtration sur les pavés et sur les saignées, garantissant ainsi le confort du pilote et de son passager. Le freinage repose sur deux grands disques à l'avant et un plus petit à l'arrière. Point d'ABS ici, ce qui impose de veiller au grain pour éviter de bloquer la roue avant, notamment sur le mouillé. Au lieu de cela, le Nerva Exe s'appuie sur un freinage combiné CBS qui est plutôt efficace.

Circulant quotidiennement en scooter de 350 cm³ et vivant en banlieue parisienne, nous avons eu tout le loisir d'emmener le Nerva Exe sur le périphérique et sur l'autoroute. Mode Sport activé, la stabilité reste toujours de mise, même à vitesse élevée. Car contrairement à la plupart des pseudos scooters électriques équivalents 125 cm3, il est ici possible de rouler à près de 130 km/h. Ce qui permet au passage de constater que la bulle fumée offre une protection anecdotique. Sur les portions limitées à 90 km/h, le Nerva Exe offre encore de belles reprises ce qui est plutôt rassurant. La rigidité du cadre permet de négocier les courbes rapides et nous n'avons pas déploré de chauffe malgré les températures relativement élevées (notre essai s'est déroulé en plein été).

La promesse de l'autonomie est tenue

Plutôt enthousiastes devant les performances et l'autonomie du Nerva Exe, nous nous sommes laissés aller à un test plus risqué. Après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres dans Paris et ses environs, nous avons poussés jusqu'à Marne la Vallée sachant qu'il n'y avait aucune solution de recharge à destination. Par sécurité nous avons donc opté pour le mode normal afin de brider automatiquement la vitesse à 90 km/h (ce qui n'est pas gênant outre mesure sur une autoroute limitée à 110 km/h sur la plus grande partie du trajet). De plus, le bouton au guidon permet de passer d'un mode de conduite à l'autre en un clin d'œil, ce qui est plutôt pratique quand on a besoin d'un peu plus de puissance par moment. Précisons aussi que pour compliquer encore un peu plus la tâche, nous étions deux sur le Nerva Exe. Au final, nous avons pu parcourir plus de 100 km et rentrer à maison avec une capacité rassurante de 20 % de batterie restante.

Vient alors le moment de recharger le Nerva Exe. Celui-ci est livré avec un câble Type 2 vers une prise domestique à la longueur un peu juste, mais qu'on peut facilement ranger dans le coffre sans prendre toute la place. Malheureusement, avec un chargeur embarqué de 1,8 kW seulement, il faudra faire preuve de patience pour faire le plein de watts. Une contrainte courante avec les deux roues électriques, y compris les motos les plus puissantes. Comptez 4h20 environ pour retrouver 100 % de capacité. Sachez aussi que le câble Type 2/domestique n'est pas verrouillé et n'importe qui pourra le débrancher, voire le voler.

Quel prix pour le Nerva Exe

Le Nerva Exe est commercialisé au prix de 7 940 euros avant le bonus écologique de 900 euros et les éventuelles primes locales. Le cas échéant, vous pouvez opter pour une offre plus abordable à 5 140 euros auxquels il faudra ajouter 59,92 euros par mois pour la location de la batterie. À titre de comparaison, le BMW CE-04 est affiché à partir de 12 150 euros. Plus encombrant que le Nerva Exe, il affiche une autonomie de 130 km environ. Autre concurrent direct capable de s'aventurer au-delà des centres-villes, le Seat Mó est lui affiché à 7 275 euros euros dans sa version standard, et 8 900 euros pour le Seat Mó Performance.