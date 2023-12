Linky : on sait dans quel département la consommation électrique sera limitée cet hiver

Le gouvernement a dévoilé où se dérouleront les tests du gouvernement pour réduire la consommation électrique durant l’hiver. Ces derniers ont pour vocation à déterminer si un tel dispositif permet de soulager la pression sur le réseau durant les périodes de forte tension, afin d’éviter un blackout dans tout le pays.

En octobre dernier, le gouvernement annonçait le lancement d’un test visant à réduire la consommation électrique de certains foyers au cours de cet hiver. Inutile de cherche bien loin pour y voir là les restes d’un hiver 2022 difficile, où le risque de blackout a plané sur tout le pays pendant plusieurs mois. L’objectif est donc simple : trouver un moyen de réduire la tension sur le réseau lorsque l’approvisionnement en énergie est compromis afin d’éviter à tout prix les pannes d’électricité.

Il nous restait toutefois à connaître la région dans laquelle ces tests seront conduits. C’est désormais chose faite. Selon TF1, c’est le département du Puy-de-Dôme qui a été sélectionné par l’exécutif. La proposition a été transmise au Conseil supérieur de l’énergie. Le verdict final sera rendu le 19 décembre prochain. Le département n’a d’ailleurs pas été sélectionné au hasard, puisqu’il s’avère particulièrement représentatif de la moyenne française en matière de consommation énergétique.

Sur le même sujet — Linky : de plus en plus de Français ont recours à cette pratique illégale pour faire baisser leur facture d’électricité

200 000 foyers du Puy-de-Dôme vont voir leur consommation électrique limitée cet hiver

Au total, ce sont ainsi 200 000 utilisateurs qui seront impactés par ce test. Tous les foyers concernés seront prévenus au moins trois semaines à l’avance. Rappelons qu’il s’agit de réduire la puissance du compteur à 3 kVa. Les appareils électriques essentiels, tels que le réfrigérateur, l’éclairage et la recharge de vos appareils électroniques fonctionneront normalement. Le test durera deux heures.

Les foyers acceptant de participer toucheront une prime 10 euros. Il est également possible de refuser en se signalant auprès d’Enedis. « L’objectif est de mesurer l’impact sur la consommation électrique d’un tel dispositif, ainsi que ses avantages et ses inconvénients », a fait savoir le ministère. « Cette expérimentation est née des réflexions engagées sur nos réseaux ces derniers mois, montrant qu’il pourrait potentiellement être possible, même dans des cas de figure extrêmes, d’éviter ou de limiter un recours aux coupures programmées ».

Source : TF1