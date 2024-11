Si vous voulez vous abonner à l'intégralité des offres Canal+, sachez qu'il ne vous reste que quelques jours pour en profiter. Le groupe Canal propose en effet un pack de chaînes et services de streaming comme Netflix, Apple TV+, Paramount+, Max, Ciné+ OCS ou encore beIN Sports.

Pour ses 40 ans d'existence, le groupe Canal a décidé de frapper très fort en proposant un abonnement spécial qui inclut l'intégralité des offres CANAL+ réunies en une. Jusqu'au mercredi 27 novembre 2024, l'offre liée au 40ème anniversaire du groupe télévisuel français est à 40 euros par mois pendant une durée de deux ans. Au terme des 24 mois, l'abonnement passera au tarif mensuel de 79,99 euros, sauf si la cliente ou le client a l'intention de le résilier.

Quels sont les chaines et services de streaming compris dans l'offre spéciale 40 ans de Canal+ ?

L'offre spéciale Canal+ est composée de “CANAL+ & CANAL+ SPORT – 4 ÉCRANS” (30 € / mois, valable pour 4 écrans), de “CINÉ SÉRIES” (8 € / mois) et de “CANAL+ À LA DEMANDE ET APPLE TV+, PARAMOUNT+” (2 € / mois). Au total, ce sont 21 chaines et services de streaming qui sont compris dans cet abonnement. Les voici :

À propos des services de streaming, les plateformes Max, Paramount+ et Netflix sont proposées dans leur version standard incluant des publicités. Quant à Ciné+ OCS, c'est un pack qui comprend six chaînes consacrées aux films et aux séries. Enfin, Canal+ Live est un ensemble de 18 chaînes dédiées à la retransmission des matchs des trois coupes d'Europe de football où le groupe Canal a les droits de diffusion pour la période 2024-2027.