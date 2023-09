Pixmania propose une réduction inratable de -20% sur l’iPhone 14 !

Vous cherchez un smartphone performant à prix mini ? Pixmania vous propose l’iPhone 14 128Go à partir de 819€ en prix standard ou 400€ avec la reprise de votre ancien smartphone. En prime, grâce à leur offre de Double Reprise, le mobile est disponible à moins de 15€/mois. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Pixmania

L'automne approche, et avec lui, une multitude d'opportunités pour mettre à jour votre smartphone. Pixmania, l'une des enseignes leaders en matière de mobile, vous offre une chance incroyable d'acquérir l'iPhone 14 à un prix irrésistible. À 819€ en prix standard, il devient encore plus abordable avec une reprise de votre ancien appareil, vous ramenant le prix à seulement 400€.

Et les avantages de cette offre ne s'arrêtent pas là, car Pixmania propose également des options de paiement en 24 fois et plusieurs méthodes de reprise pour réduire davantage le coût total et ramener l’iPhone 14 à moins de 15€/mois pendant 24 mois.

Les options de reprise chez Pixmania

Chez Pixmania, vous avez en effet plusieurs options de reprise :

La Double Reprise qui intrègre non seulement la reprise de votre ancien appareil, mais aussi le renvoi du nouvel iPhone 14 dans 24 mois. Cela signifie que vous pouvez profiter d'une réduction immédiate en échange de votre ancien smartphone et avoir la possibilité de le mettre à niveau dans deux ans.

La Reprise flexible qui implique de renvoyer simplement l’iPhone 14 dans 24 mois. Vous économisez sur le coût initial du smartphone, tout en gardant votre ancien appareil.

Le Prix Standard sans aucune reprise.

En fonction de l’option que vous choisissez, vous pouvez payer votre iPhone 14 128Go à partir de :

13,64€/mois pendant 24 mois avec la Double reprise.

27,84€/mois pendant 24 mois avec la Reprise flexible.

39,12€/mois pendant 24 mois avec le Prix standard.

L’iPhone 14 : des performances exceptionnelles avec une caméra améliorée

Pour un prix défiant toute concurrence, l’iPhone 14 propose de plus des prestations haut de gamme. Il est par exemple d’une puce A16 Bionic, offrant des performances de pointe pour une expérience utilisateur fluide, que vous utilisiez des applications gourmandes en ressources, que vous jouiez à des jeux intensifs ou que vous travailliez sur des tâches exigeantes.

L'iPhone 14 dispose également d'un écran OLED brillant de 128 Go offrant des couleurs vibrantes et un contraste exceptionnel. Que vous regardiez des vidéos, naviguiez sur le web ou éditiez des photos, vous apprécierez la qualité d'affichage.

Vous aimez la photographie ? L'appareil photo de l'iPhone 14 est conçu pour capturer des photos et des vidéos de qualité professionnelle. Vous bénéficiez d'une caméra principale de 12 mégapixels et de nombreuses fonctionnalités d'amélioration de l'image.

Enfin, l’iPhone 14 intègre la dernière version du système d'exploitation d'Apple, iOS 15, qui offre de nombreuses fonctionnalités améliorées, de la sécurité à la gestion de l'énergie en passant par les mises à jour de l'interface utilisateur.

En savoir plus sur le smartphone

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.

Offre valable uniquement en France métropolitaine. Prix sujet à variation, selon stock disponible. Crédit affecté, sans assurance, au TAEG fixe de 14.99% et au taux débiteur fixe de 14.05% par les partenaires de financement de Pixmania

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.