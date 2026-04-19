Deepfakes : Zoom passe à l’offensive avec une technologie radicale

Zoom renforce sa sécurité. La célèbre plateforme de visioconférence s’est en effet associée à World, une entreprise d’identité numérique fondée par Sam Altman (OpenAI). Cette initiative vise à lutter contre les deepfakes.

zoom application

L’intelligence artificielle est désormais partout, et notamment dans le monde de l’entreprise. Et, si celle-ci est la plupart du temps utilisée de manière « professionnelle », certains acteurs malveillants en profitent pour tromper habilement leurs victimes. Nombre d’entre eux utilisent ainsi l’IA pour générer des deepfakes particulièrement dangereux. D’ailleurs, ce rapport alarmant révèle comment les deepfakes menacent la reconnaissance faciale et vos données personnelles.

Face à ce constat, Zoom a décidé de prendre une décision radicale. La plateforme de réunion vidéo a en effet annoncé un partenariat avec World, l’une des entreprises fondées par le patron d’OpenAI (ChatGPT), Sam Altman. D’ailleurs, ce dernier veut scanner vos yeux pour vous autoriser à acheter des places de concert.

Face à la menace croissante des deepfakes, World propose une technologie ironiquement baptisée World ID Deep Face. Celle-ci se décompose en trois volets, qui devraient garantir l’authenticité des participants aux réunions Zoom. Tout d’abord, World ID prend en compte une première image du participant, authentifiée via la technologie Orb de l’entreprise de Sam Altman.

Zoom entre en guerre contre les deepfakes

Ensuite, celle-ci est comparée à une image vidéo en direct, visible pour les autres participants à la réunion Zoom. Mais on n’est jamais trop prudent. En effet, World ID effectue également un scan facial en temps réel depuis l’appareil de l’utilisateur et compare ces trois éléments.

Si ces derniers correspondent bien, l’entreprise attribue un badge « humain vérifié », autorisant la personne en question à participer à la réunion. « Cette intégration fait partie de l’approche d’écosystème ouvert de Zoom, donnant aux clients plus de moyens d’intégrer la confiance dans leurs flux de travail en fonction de ce qui compte le plus pour leur cas d’usage », explique le porte-parole de Zoom.

À première vue, on pourrait croire que ces systèmes de vérification s’apparentent à une œuvre de science-fiction plutôt dystopique. Et pourtant, il est important de rappeler que cette sécurité accrue n’arrive pas par hasard.

En effet, en 2024, un employé de la société d’ingénierie Arup a effectué une série de virements, ce dernier croyant s’adresser au directeur financier de l’entreprise. Mais il s’est avéré que ce faux responsable était en fait un deepfake. L’entreprise a ainsi perdu pas moins de 25 millions de dollars en quelques instants.


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