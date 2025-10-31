ChatGPT 6 s’appellera ChatGPT 6-7, mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Sam Altman, patron d'OpenAI, annonce que la prochaine version de ChatGPT ne s'appellera pas ChatGPT 6, mais ChatGPT 6-7. Il y a une raison à cela et ce n'est sûrement pas celle que vous imaginez.

Le modèle de langage utilisé par ChatGPT évolue. On le voit dans les nouvelles fonctionnalités de l'IA bien sûr, mais aussi dans son numéro, tout simplement. Nous sommes actuellement à GPT-5. En toute logique, la prochaine mise à jour majeure sera nommée GPT-6. Il semble cependant que Sam Altman, fondateur et PDG d'OpenAI, ait une autre idée en tête.

Dans un post X (Twitter) à première vue énigmatique, il écrit : “GPT-6 sera renommé GPT-6-7, de rien“. Si vous n'avez pas compris la référence, ne vous en voulez pas. C'est quelque chose de très anglo-saxon, pour ne pas dire exclusivement. Sachez que “67” est le mot de l'année 2025 pour le site Dictionnary.com. Prononcé “six seven” et accompagné d'un geste consistant à monter et descendre ses mains à la verticale, c'est un terme utilisé par les plus jeunes pour designer… Et bien on ne sait pas vraiment.

Pourquoi Sam Altman veut renommer ChatGPT-6 en ChatGPT 6-7

Certains disent que ça signifie “so so” (“moyen” ou “comme ci, comme ça” en français), d'autres font référence à la taille 6,7 feet (2 mètres 01). Dans tous les cas, c'est un mème viral dans les pays où l'on parle la langue de Shakespeare depuis le début de l'année 2025. Il trouve son origine dans la chanson “Doot Doot (6 7)” du rappeur américain Skrilla, largement reprise dans diverses vidéos ayant fait fureur sur TikTok notamment.

Lire aussi – Sam Altman veut que ChatGPT lise dans vos pensées et il sait déjà comment

Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. La plupart se moquent ouvertement de Sam Altman, “l'accusant” de surfer sur une tendance qu'il se saisit pas réellement. Comme ces marques qui se mettent à utiliser des mèmes alors que le résultat montre qu'elles ne comprennent clairement pas leur usage. D'autres enjoignent le PDG d'OpenAI à se concentrer sur les performances de ChatGPT plutôt que sur son nom. C'est sûr que ça serait plus utile.