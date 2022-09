Précommande Dead Island 2 : Où l’acheter au meilleur prix ?

8 ans après la sortie de Dead Island, le jeu fait enfin son retour. Après être passé entre les mains de divers studios, il a finalement été repris par les développeur de jeux vidéos Deep Silver Dambuster Studios Ltd. Le jeu de zombies sera disponible à partir du 3 février 2023 mais il est d’ores et déjà possible de le précommander. Voici nos astuces pour savoir où acheter Dead Island 2 au meilleur prix.

Après plusieurs péripéties au niveau des développeurs, la suite de Dead Island nous est offerte par Deep Silver Dambuster Studios. Le FPS apocalyptique conserve la même formule que le premier volet.

L’histoire se déroule ainsi en Californie où l'épidémie de zombie est arrivée. Alors que l’état se retrouve placé en quarantaine par le gouvernement américain, le territoire devient une zone interdite. Ceux qui ont décidé de rester sur place jonglent entre aventure survivaliste et parties de chasse gigantesque contre les zombies. Dead Island 2 vous entraîne ainsi à L.A dans un mélange unique d’horreur, d’humour noir et de massacre de zombies.

Où acheter Dead Island 2 au meilleur prix ?

La sortie de Dead Island 2 est enfin officialisée. Il sera disponible sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series ainsi que sur PC à partir du 3 février. L’attente est encore longue mais le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande.

Dead Island 2 Day one Edition

Dead Island 2 Day one Edition est actuellement disponible en précommande sur Amazon, La Fnac et Micromania (Pulp Edition) au prix de 69,99 euros. Il est également disponible sur E.Leclerc au prix de 70,90 euros.

Le jeu vous laisse le choix entre 6 personnages qui ont des personnalités et des dialogues bien distincts. Vous réalisez ainsi différentes quêtes en immersion dans un monde complètement déjanté. Vous pouvez massacrer les zombies de plusieurs manières : en les découpant, en les écrasant, en les brûlant ou même en les démembrant !

Le jeu propose également un mode coopératif où il sera possible de faire équipe à trois pour affronter les hordes de zombies.