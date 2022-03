De nouveaux radars testés en Espagne, le prix des cartes graphiques toujours en baisse, le Galaxy A53 se dévoile, c’est le récap’ de la semaine

Des radars « anti-freinage » installés en Espagne, le prix des cartes graphiques continuent de chuter, Samsung lève le voile sur son nouveau Galaxy A53, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que 26 nouveaux radars « anti-freinage » sont actuellement testés en Espagne, le prix des cartes graphiques est toujours en chute libre et Samsung dévoile la fiche technique de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Galaxy A53. Cette semaine, la mise à jour Android 12L a été déployée et on fait le point sur les appareils éligibles. Enfin, si vous êtes à la recherche d’un PC performant et agréable, découvrez le test du MateBook 16 de Huawei, le meilleur ordinateur portable 16 pouces actuellement sur le marché.

IPTV Nitro TV : 350 millions d’euros d’amende et un procès en stand-by

La plateforme IPTV Nitro TV, fermée depuis 2020 et impliquée dans deux procès, continue de faire parler d’elle. Alors que ses créateurs risquent de devoir régler une amende de près de 350 millions d’euros, l’affaire est actuellement complètement bloquée. En effet, Alejandra Galindo, l’un des créateurs de la plateforme, semble refuser de payer son avocat, qui ne parviend d’ailleurs plus à joindre son client. Sans nouvelle de l’accusé, le procès pourrait bien rester au point-mort pour une durée indéterminée.

Des radars « anti-freinage » sur les routes espagnoles

Pour l’instant absents de nos routes françaises, les radars « anti-freinages » se multiplient en Espagne. Ces nouveaux appareils, qui consistent à empêcher les automobilistes de freiner au dernier moment pour éviter de se faire flasher, sont en effet en phase de test. La Direction Générale du Trafic (DGT) en a déjà installé 26 sur les routes espagnoles et il n’est pas impossible que cette pratique se répande par la suite de notre côté de la frontière.

Le prix des cartes graphiques continue de baisser

En janvier 2021, la pénurie de composants provoquait une hausse des prix considérable des cartes graphiques. Depuis quelques semaines, la situation semble enfin s’améliorer, et le prix des RTX 3000 et des RX 6000 n’avait pas été aussi bas depuis le début de l’année dernière. Si certains experts redoutent encore que la pénurie s’éternise, ces baisses de tarifs restent encourageantes.

Android 12L : qu’offre la mise à jour et à qui s’adresse-t-elle ?

C’est mardi que Google a enfin déployé Android 12L, la nouvelle mise à jour axée sur les tablettes du géant américain. L’interface utilisateur a donc été améliorée, ainsi que la barre des tâches. La liste complète des appareils éligibles n’a pas encore été révélée, mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que vous pouvez installer Android 12L si vous êtes détenteur d’une des dernières Samsung Galaxy Tab S8, d’une Lenovo Tab P12 Pro ou d’un Google Pixel récent.

Samsung lève le voile sur la fiche technique du Galaxy A53

Nous connaissons désormais tout du Galaxy A53 et sa fiche technique est impressionnante. Avec sa dalle Super AMOLED, son taux de rafraîchissement de 120 Hz, son processeur Exynos 1280 et sa batterie de 5000 mAh, ce smartphone de milieu de gamme a tout d’un grand. Ce nouveau modèle devrait également être un très bon photophone et sera probablement livré avec Android 12.

Notre test de la semaine

Huawei réussit son pari avec le Matebook 16

Le mission de Huawei était de concurrencer le MacBook Pro 16 d’Apple et le défi est relevé. Le MateBook 16 est probablement le meilleur ordinateur 16 pouces du marché. Avec son excellent écran, son processeur puissant, son design impeccable et sa très bonne autonomie, ce nouvel ordinateur portable de Huawei vise le marché premium. On regrette que la webcam ne soit pas à la hauteur et que les logiciels pré-installés ne soient pas vraiment utiles.

